Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного

Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Робинтона. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал источник издания, артистка решила сделать перерыв в карьере на неопределенный срок. Сообщается, что звезда франшизы «Гарри Поттер» стремится проводить больше времени с бойфрендом, который далек от шоу-бизнеса. Пара вместе уже около полутора лет, и собеседник газеты отметил, что актриса, вероятно, задумалась о создании семьи.