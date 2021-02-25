Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
25 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного

Звезда «Гарри Поттера» решила сделать перерыв в карьере на неопределенный срок
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Робинтона. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал источник издания, артистка решила сделать перерыв в карьере на неопределенный срок. Сообщается, что звезда франшизы «Гарри Поттер» стремится проводить больше времени с бойфрендом, который далек от шоу-бизнеса. Пара вместе уже около полутора лет, и собеседник газеты отметил, что актриса, вероятно, задумалась о создании семьи.

Уотсон прославилась ролью Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. При этом Эмма, в отличие от многих коллег, сумела избежать участи актрисы одной роли. На счету звезды — работы в фильмах «Ной» Даррена Аронофски, «Элитное общество» Софии Копполы, «Хорошо быть тихоней», «Маленькие женщины» и киноадаптации диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище».

За что все любят Эмму Уотсон
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Красавица и чудовище
1 р.
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
Кэмерон Диаз объяснила, почему не собирается возвращаться в кино
1 р.
Гарри Поттер и орден Феникса
1 р.
Гарри Поттер и узник Азкабана
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Эмма Уотсон
Emma Watson
1 р.
Маленькие женщины
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
1 р.
Гарри Поттер и Принц-полукровка
1 р.
Гарри Поттер и философский камень
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП
1 р.
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
1 р.
Гарри Поттер и кубок огня
1 р.
Гарри Поттер и тайная комната
86-летняя Бардо заявила, что никогда не жалела об уходе из кино
Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»
После ухода Деппа премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли
82-летний Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу
86-летний Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены
Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе
Гарри Поттеру 31: роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Эмме Уотсон — 30: за что мы ее любим
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Disney снимет многосерийный приквел «Красавицы и чудовища»
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
45-летняя Ева Мендес объяснила, почему не возвращается в кино
Звезды «Гарри Поттера» воссоединились восемь лет спустя
Блондинка Беллуччи и Поттер с бородой: киноновости недели
Роулинг отреагировала на слухи о запуске сериала о Гарри Поттере
СМИ: по «Гарри Поттеру» могут снять сериал
Заявлявший об уходе из кино Машков намерен вернуться к съемкам
Эмма Уотсон показала красивые кадры из «Маленьких женщин»
Джонни Депп поставил под угрозу новых «Фантастических тварей»
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Эмму Уотсон рассматривают на роль в фильме «Черная вдова»
Звезда «Гарри Поттера» пояснил слова о том, что сыграет Росомаху
Звезда «Гарри Поттера» раскрыл неожиданную деталь о съемках
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты
Анджелина Джоли может уйти из кино в политику
Главные новости кино за неделю. В одном коротком видео
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
«Постаревший» 31-летний актер «Гарри Поттера» расстроил зрителей
Эмма Уотсон в неожиданном образе на съемках: первые фото
В первом кадре из нового спин-оффа «Гарри Поттера» нашли киноляп
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
В «Фантастических тварях» обнаружили масштабный киноляп
Новые трейлеры
Армия мертвецов
Трейлер (рус.суб.)
Лука
Дублированный тизер-трейлер
Вампиры средней полосы
Трейлер
Любовь и монстры
Трейлер
Ая и ведьма
Дублированный трейлер
Чикатило
Трейлер
По наклонной
Дублированный трейлер
Палмер
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Про школьные годы 225
А вы отвечаете на незнакомые номера? внезапное знакомство 219
Цветы 140
Не знаю как назвать тему 132
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь