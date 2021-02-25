Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного

Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Робинтона. Об этом сообщает Daily Mail.
Как рассказал источник издания, артистка решила сделать перерыв в карьере на неопределенный срок. Сообщается, что звезда франшизы «Гарри Поттер» стремится проводить больше времени с бойфрендом, который далек от шоу-бизнеса. Пара вместе уже около полутора лет, и собеседник газеты отметил, что актриса, вероятно, задумалась о создании семьи.
Уотсон прославилась ролью Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. При этом Эмма, в отличие от многих коллег, сумела избежать участи актрисы одной роли. На счету звезды — работы в фильмах «Ной» Даррена Аронофски, «Элитное общество» Софии Копполы, «Хорошо быть тихоней», «Маленькие женщины» и киноадаптации диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище».