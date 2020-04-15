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15 апреля 2020, Кино Mail.ruстатьяЮбилеи

Эмме Уотсон — 30: за что мы ее любим

Вспоминаем все достижения самой примерной звезды Голливуда и искренне восхищаемся
35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Она добивается своего

Актерская карьера Эммы Уотсон — вовсе не результат счастливого стечения обстоятельств, как это нередко бывает с юными актерами. Напротив, уже в 6 лет она твердо знала, что хочет быть актрисой, и целенаправленно двигалась к своей мечте. В младшей школе она сыграла главные роли в спектаклях «Юность Артура» и «Счастливый принц», а также роль злой кухарки в «Алисе в Стране чудес». Именно благодаря драмкружку она и стала Гермионой Грейнджер на долгие десять лет: преподавательница актерского мастерства посоветовала ей принять участие в конкурсе, и после восьми прослушиваний 11-летняя актриса была утверждена на роль.

8.1
Гарри Поттер и философский камень
2001/США, Великобритания12+приключениясемейныйфэнтези
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Она росла у нас на глазах

Эмме Уотсон было 11 лет, когда первый фильм с ее участием — «Гарри Поттер и философский камень» — вышел на экраны. И 21 — когда культовая франшиза подошла к концу. На протяжении десяти лет зрители затаив дыхание следили не только за перипетиями сюжета, но и за тем, как взрослеют исполнители главных ролей. Чудесная метаморфоза, приключившаяся с Эммой практически у нас на глазах, конечно, не может не восхищать.

Эмма Уотсон в 2001 и в 2017 годах

Она не стала заложницей одной роли

Учитывая всю серьезность, с какой Эмма с детства относилась к своему призванию, неудивительно, что ей удалось (опять же, в отличие от многих актеров, чья звезда закатилась так же стремительно, как и зажглась) избежать участи актрисы одной роли. Сниматься за пределами декораций Хогвартса Уотсон начала еще до того, как поттериана подошла к концу. Например, в 2007 году она появилась в главной роли в экранизации романа Ноэль Стритфилд «Балетные туфельки».  

В 2011 году, уже после выхода на экраны последней части поттерианы, Эмма Уотсон появилась в небольшой роли в ленте «7 дней и ночей с Мэрилин», где сыграла девушку, которой главный герой предпочел Мэрилин Монро. А вскоре Эмма бесповоротно покончила с образом отличницы Гермионы, не только коротко подстригшись, но и исполнив главную роль в фильме «Хорошо быть тихоней» — отвязной девицы по имени Сэм. 

Эмма Уотсон в фильме «Маленькие женщины»

Во взрослой фильмографии Эммы Уотсон нет ни одного проходного проекта. Эпический «Ной» Даррена Аронофски, «Элитное общество» Софии Копполы, нашумевший диснеевский ремейк «Красавица и чудовище» и, наконец, экранизация знаменитого романа «Маленькие женщины», где Уотсон поработала с Мэрил Стрип и Лорой Дерн.

Она за все хорошее

Мы знаем ее не только как актрису, но и как эко-активистку, феминистку и посла доброй воли организации «ООН-Женщины». Ее вдохновляющая речь, произнесенная в штаб-квартире ООН в 2014 году и посвященная борьбе с гендерными стереотипами, получила большой резонанс в обществе и прессе. Как, к слову, и ее появления на красных дорожках в нарядах из переработанного пластика.

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Эмма Уотсон на Met Gala 2016 в платье из переработанных материалов

Свои идеи Эмма транслирует не только с трибуны, но и с киноэкранов. Так, роль Белль в «Красавице и чудовище» по ее собственным словам, стала для нее этапной. Эта героиня, по мнению актрисы, в отличие от, к примеру, Золушки (от роли которой Уотсон отказалась и которую в картине 2015 года исполнила Лили Джеймс), способна действовать, а не пассивно подчиняться судьбе. Она образованна, разбирается в работе различных механизмов и, по мнению актрисы, воплощает современные тенденции.

С уверенностью можно сказать, что и участие в экранизации «Маленьких женщин», снятой Гретой Гервиг, стало для Эммы Уотсон не только киноролью, но и очередным феминистическим высказыванием.

7.5
Маленькие женщины
2019/США12+драмамелодрама
Моя оценка
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Она не только красавица, но и умница

Эмма нередко признавалась в интервью, что с Гермионой у нее много общего. В том числе и синдром отличницы, который заставляет ее упорно учиться и осваивать новые горизонты. В 2012 году она даже на время оставила кино ради учебы и в 2014-м наконец закончила Брауновский университет и получила степень бакалавра.

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Эмма Уотсон на заседании Консультативного совета G7 по вопросам гендерного равенства

Кажется, Эмма Уотсон успешна во всем, за что бы ни взялась — будь то съемка для глянца или общественная деятельность. Ее Гермиона Грейнджер вошла в топ-10 всеми любимых киногероинь всех времен. Сама же Уотсон регулярно попадает в рейтинги самых кассовых и высокооплачиваемых актрис. И именно ее перфекционизм вкупе с невероятными упорством и самоотдачей заставляет нас искренне ею восхищаться.

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