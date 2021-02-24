Самая яркая «чика»: почему все без ума от Варвары Шмыковой

Самая яркая из «Чик»
«Чики», проект Эдуарда Оганесяна про тяжкую жизнь секс-работниц российского юга, начинался как «сериал с Ириной Горбачевой в главной роли», но после выхода стал «сериалом, который открыл нам Варвару Шмыкову». Причем Варя уверенно отодвинула на задворки зрительского внимания не только Горбачеву с ее раскрученным инстаграмом, но и Алену Михайлову с Ириной Носовой, которые начинали с тех же стартовых условий, что и Шмыкова. Заливистый хохот самой доброй, наивной и простодушной из чик, Людки, покорил всех, превратив Шмыкову в самую модную молодую артистку 2020 года. Теперь Варю рвут на части и умирающий глянец, и бодрые телеграм-каналы, и вечный ютуб.
Театральный с четвертой попытки и роль трупа
Между тем, если знать, сколько упорства и труда стоила актрисе внезапно нагрянувшая слава, позавидовать ей будет сложно. Трижды провалилась на вступительных экзаменах в театральный: «Я поступала в общей сумме 5 лет. Первый раз пошла пробовать свои силы после 10 класса. На тот момент меня поскидывали все институты, я так расстроилась, что не пошла пробоваться на курс Кирилла Серебренникова. О чем сейчас сожалею». Ощущает себя, как сама признается, Джульеттой, Офелией, Карениной, а вынуждена играть характерных русских баб, «энергию, мощь, Русь». До «Чик» карьера Варвары в кино и вовсе развивалась по пути «королевы эпизода». При этом ее снимали и Андрей Звягинцев («Нелюбовь»), и Кирилл Серебренников («Петровы в гриппе»), и Михаил Сегал («Кино про Алексеева»), но лишь в небольших ролях. Успела Шмыкова засветиться и в телике, но, увы, это был сериал НТВ «Дело Крапивиных», в котором она сыграла… труп («Я лежала в морге, я лежала на снегу, мертвая»).
«Икона бодипозитива» с нашего двора
После «Чик» отечественный глянец, годами занимавшийся объективацией женщин, а теперь облачившийся в американские джинсы бодипозитива, провозгласил Шмыкову русской иконой этого движения. К чести Вари, она не стала седлать модную повестку, рассказывая из каждого утюга про счастье иметь целлюлит. Она просто не стесняется показывать свое тело, публикуя в своем блоге ню-фотосессии, и тем самым ломает стереотипы, несмотря на яростный хейт в соцсетях.
Я себя не нарекала королевой бодипозитива в России и мире и нигде вообще. Я просто люблю себя и свое тело и принимаю его любым. Это не значит, что я запускаю себя или не забочусь о теле. Наоборот. Бодипозитив для меня это хорошее отношение к себе и никакого шейминга к другим.
Но так было не всегда. В юности Варя, выступавшая за футбольную команду Северного Тушино и увлекавшаяся рукопашным боем, завидовала тощим одноклассницам. Но в 19 лет встретила будущего мужа, кинооператора Евгения Козлова, который стал ее фотографировать, и та поняла, что действительно красива. Последовавшая беременность и роды и вовсе заставили актрису почувствовать себя «сверхчеловеком». Сейчас у 29-летней Шмыковой период принятия себя: «Я не хочу себя захваливать, но я себе правда нравлюсь».
Звезда без звездной болезни
За глянцем восхищение Шмыковой плавно подхватил шоу-бизнес и мир моды (который ранее тоже не был замечен в толерантности к женщинам, не похожим на суповой набор). Варвара монополизировала лайфстайловый сегмент рунета: съемки в профеминистском Boom Boom Светланы Лободы и беременной в клипе Ивана Дорна, фотосеты а-ля рюс для больших печатных изданий, интервью Ивану Урганту и Ксении Собчак…
В общем, Варю рвут на части интервьюеры, клипмейкеры и фотографы, а на дорожках прошлогоднего «Кинотавра» она затмила многих отечественных красоток. Несмотря на весь вихрь событий, актриса до сих пор не приобрела звездной болезни: в сторис спокойно выставляет негламурный быт с мужем и сыном, а в интервью может честно рассказать о том, как в детстве ее лупили ремнем.
Любовь западника, мечта славянофила
Варвара Шмыкова удивительным образом сочетает в себе модные западные тренды и вечные русские ценности. С одной стороны, Варя — про здоровый бодипозитив («Я пришла в этот мир, чтобы рушить любые стереотипы»), феминизм («Многие девушки ждут первого шага от мужчины. А я полгода добивалась Женю») и политический активизм («Если выбирать между тем, чтобы что-то сделать и ничего не делать, я выбираю что-то делать»). С другой, она — любящая дочь («Моя мама – героиня, это факт. Мало того, что она одна вырастила 6 детей, так еще эти дети суперлюбознательные, музыкальные, спортивные и творческие»), заботливая мама («Говорят, что можно быть либо хорошей актрисой, либо хорошей мамой. Я выбираю оба варианта») и жена («Нам с Женей повезло: мы понимаем и принимаем профессии друг друга, и никакой ревности»). Еще и на деревянных ложках играет! Любовь западника, мечта славянофила. Кажется, с появлением Варвары Шмыковой вечный русский конфликт разрешился сам собой!
С учетом того, что Варвара не лишена серьезных профессиональных амбиций («Я мечтаю сыграть главную роль в кино и чтобы его снимал мой муж Женя Козлов. Ну а дальше — "Канны", "Оскар", «"Глобус"...»), с нетерпением ждем ее появлений на красных дорожках мировых кинофестивалей — такое «русское присутствие» может сделать для позитивного имиджа страны больше, чем вся современная внешняя политика нашего государства.