Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году

У кого 2020-й задался, так это у красавицы (и умницы) Паулины Андреевой. Ведь именно в этом году зрители узнали, что супруга Федора Бондарчука обладает не только ярким актерским, но и тонким сценарным талантом. Написанный ею и снятый ее мужем сериал «Псих» про депрессивного психолога (в исполнении виртуозно закатывающего глаза Константина Богомолова) высоко оценили и критики, и зрители, разглядевшие в нем глубокое высказывание на злобу дня, про жизнь современной Москвы и москвичей. При этом Паулина не забывала и про актерство: впадала в отчаяние и гнев в «Цое», стала центровым игроком в ставшем сюрпризом «Методе 2», а в феврале нового года на нее обрушится поток обаяния Ивана-дурака и его волшебного друга в свежей экранизации сказки Ершова «Конек-Горбунок».