Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году

Отважная героиня Полины Максимовой в «257 причин, чтобы жить» излучает такой незамутненный оптимизм, что сериал можно смело назвать самым утешительным и духоподъемным проектом года. Конечно, проявление таланта не зависит от длины волос, но чем короче у актрисы стрижка, тем ярче ее работы. Для исполнения роли девушки, победившей онкозаболевание, Максимова решительно побрилась наголо. И что же: «257 причин, чтобы жить» попал в конкурс Cannes Series, куда отбираются лучшие сериалы со всего мира, а Полина получила приз как лучшая актриса! Еще одна заметная премьера года – фантастический триллер «Бег», где она расследует убийство и заводит головокружительный роман с путешественником во времени.
Хороший человек года. Никита с успехом продолжил семейную актерскую традицию и показал высший класс, сыграв амбивалентного героя в напряженном детективном сериале Константина Богомолова. В «Хорошем человеке», основанном на деле «ангарского маньяка», его герой наследует Декстеру, одновременно работая в полиции и доставляя той изрядные проблемы. В этом году было еще одно обстоятельство, которое актер с достоинством преодолевал. Наверняка мрачная история с отцом, Михаилом Ефремовым, Никиту подкосила, но держался он стойко. Не отмалчивался, был честен и прям и даже не стал избегать появлений на телевидении.
Хрупкая блондинка с инопланетной внешностью — крайне упертая, решительная, смелая. Такой мы увидели Алену Михайлову в «Чиках» и с тех пор не можем позабыть. Кто все пропустил и только в 2020-м открыл для себя актрису, обратите внимание на фильм «Люби их всех», вышедший годом раньше, – в нем Алена с легкостью меняет образы, как перчатки, за что и получила в рамках Московского кинофестиваля премию Chopard Talent Award. Теперь с ней на подходе многообещающая «Общага» по роману Алексея Иванова, драматический триллер про сложные послевоенные годы «За час до рассвета» и драмеди «Клиника счастья». С нетерпением ждем!
После мрачного «Дуэлянта» и комедийного «Вы все меня бесите» Петр Федоров словно исчез с радаров, полностью отдавшись своему музыкальному проекту «Р.А.Й». В 2020 год он вошел возмужавшим и прямо-таки актерски повзрослевшим, удивив появлением в сильных проектах — от фантастического триллера «Спутник» до атмосферного и пробирающего до мурашек ретро-детектива «Перевал Дятлова». Его элегантный и вдумчивый майор Костин — наш агент Купер года! В 2021-м ждем появления Федорова в комедии «Не лечи меня» Михаила Малинина и в военной драме «Летчик» в образе, вдохновленном героем войны Алексеем Маресьевым.
У кого 2020-й задался, так это у красавицы (и умницы) Паулины Андреевой. Ведь именно в этом году зрители узнали, что супруга Федора Бондарчука обладает не только ярким актерским, но и тонким сценарным талантом. Написанный ею и снятый ее мужем сериал «Псих» про депрессивного психолога (в исполнении виртуозно закатывающего глаза Константина Богомолова) высоко оценили и критики, и зрители, разглядевшие в нем глубокое высказывание на злобу дня, про жизнь современной Москвы и москвичей. При этом Паулина не забывала и про актерство: впадала в отчаяние и гнев в «Цое», стала центровым игроком в ставшем сюрпризом «Методе 2», а в феврале нового года на нее обрушится поток обаяния Ивана-дурака и его волшебного друга в свежей экранизации сказки Ершова «Конек-Горбунок».
Максим Матвеев, еще в начале 2020-го как магнитом притянувший к себе внимание «Триггером», и дальше не давал нам скучать. Удивил всех внезапным уходом из «Табакерки», щеголял стройной фигурой, затянутой в великолепно сидящий мундир, в «Союзе спасения», а потом и вовсе представил свою версию Шерлока Холмса. В исполнении актера легендарный герой стал куртуазным британцем, изысканность и педантичность которого удивительным образом вписались в атмосферу бандитского Петербурга XIX века. Впереди — любопытный политический триллер «Спойлер» (кстати, от режиссера «Триггера), где Матвеев появится в дуэте с Олегом Меньшиковым.
Сыгравшая разбитную Людку Варвара Шмыкова стала главным открытием нашумевших «Чик». Обладательница копны рыжих волос и басовитого хохота, россыпи веснушек и бьющего через край природного обаяния. Активистка, наша собственная икона бодипозитива, звезда всех красных дорожек и светских мероприятий года. Благодаря своему боевому характеру Варя выдержала четыре провальных поступления в театральный. На пятый раз — все получилось! Правда, выпускница Школы-студии МХАТ до прославивших ее «Чик» снималась лишь в эпизодах («Голубка», «Кино про Алексеева», «Нелюбовь»), но уж теперь супервостребована. Отдельное удовольствие — просмотр многочисленных видеоинтервью с Варей, которая несет с экранов мощную здоровую энергию и убежденность: нет ничего круче, чем быть собой.
Богомолов в этом году, как Фигаро — и тут, и там! Успевает везде и всюду. Только выпустил второй сезон «Содержанок», как уже на подходе «Хороший человек» про ангарского маньяка с Ефремовым и Снигирь. Коронавирус, говорите? Вот вам без промедлений — актуальный мини-сериал про карантин «Безопасные связи». Маловато самого Константина? Так вот же, спешите видеть в «Шерлоке» или «Последнем министре». Не разглядели? Тогда скорее включайте «Психа» и хорошенько рассмотрите Богомолова в роли мозгоправа для зарвавшейся московской элиты. Тут он мастерски хамит, выясняет отношения с матерью, целуется с надувной женщиной и тоскует по пропавшей при странных обстоятельствах жене. Любопытно? Не то слово!
Богиня современного отечественного кино и актриса года по результатам зрительских рейтингов на Кино Mail.ru, в 2020-м Виктория Исакова была королевой фридайвинга в драме «Один вдох», таинственной киллершей в сериале «Надежда», капитаном полиции в абсурдистской комедии «Человек из Подольска», наконец, женщиной в поисках любви в сериале «Нежность». Кажется, Исаковой удается все, за что ни возьмется — от погружений на глубину без акваланга до борьбы с чумной заразой, превращающей людей в зомби. Но все-таки сильнее всего мы влюблены в ее знаменитую обворожительную улыбку — одними уголками губ.
Еще один актерский прорыв-2020, которого мы в редакции ждали аж с 2015 года. Покорив сначала киноманскую аудиторию своим «Быком», Юра разошелся не на шутку: поражал решимостью в биографической драме «Калашников», рисковал жизнью во «Вторжении» Бондарчука, грустно смотрел на Викторию Исакову в мелодраме «Кто-нибудь видел мою девчонку?», распахнул во всю ширь хулиганскую харизму в ностальгическом сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»… Надеемся, на этом актер не остановится. Во всяком случае, у него в работе значатся сразу несколько любопытных проектов: необычная копродукция России, Финляндии и Германии «Купе номер шесть», триллеры «Капитан Волконогов бежал» и «Имитатор» про писателя, над которым обретает власть его талантливый двойник, а также экранизация Кириллом Серебренниковым одноименного романа «Петровы в гриппе».
Роберт Паттинсон окончательно завершил процесс трансформации из меланхоличного вампира в одного из лучших актеров поколения. Хмурый Эдвард Каллен, мы отпускаем тебя! Ведь Роберт отныне проявляет вкус только к хорошему кино. В «Маяке» достойно конкурирует с Уиллемом Дефо. В лихо закрученном «Доводе» перемещается во времени, очаровательно шутит и по-французски элегантно накручивает шарфик. А теперь весь мир замер в ожидании мрачного и трагического супергероя с ушками («Бэтмен») в интерпретации Паттинсона. Осталось недолго — всего каких-то пару лет…
Неожиданное открытие 2020 года — казавшийся до сих пор очень скромным, а оказавшийся мастером ярких перевоплощений Антон Хабаров. Обаятельный аферист в его исполнении виртуозно выдает себя за других людей и влюбляет всех-всех, от Ирины Пеговой до Светланы Ходченковой, в сериале про советского «Казанову». Многоликий Хабаров показал актерский класс, с легкостью превращаясь в бравого подполковника, романтичного геолога, известного режиссера и даже в солидного батюшку с пузиком и умением творить чудеса одними руками. Впечатлительные телезрительницы в восторге!
Ангельская внешность и хрупкая комплекция Юлии Хлыниной оказались обманчивы. В 2020 году мы в этом убедились, когда смотрели на нее — дерзкую, смелую, неукротимую — в «Колл-центре». Видели властной и решительной в фильме «Лед 2», а потом — совсем отчаявшейся и, что называется, «на грани», в «Методе 2». За такие смелые и провокационные образы не каждая возьмется, но Юля справилась на ура, а потому надеемся, что для нее в нашем кино еще найдется много не менее амбициозных актерских вызовов.
За многолетнюю карьеру Хью Гранта мы привыкли к его образу стеснительного покорителя сердец. Вот он сейчас улыбнется, кривовато, но обаятельно, пошутит про левую ногу Бекхэма, и сама Джулия Робертс кинется в его объятия. Но на подходе к 60-летнему юбилею Хью сделал шаг в сторону от образа смазливого красавчика: сыграл скользкого политика в «Очень английском скандале», хитрого и противного частного сыщика в «Джентльменах» Гая Ричи. А самое поразительное перевоплощение британца произошло в сериале «Отыграть назад». В начале этого драматичного триллера мы встречаем знакомого нам красавца с интеллигентным шармом. Но чем дальше развивается действие, тем безумнее его глаза и лихорадочнее движения... Удивил!
Обладатель всевозможных актерских наград и титулов, а главное — всенародной любви, Константин Хабенский и не думает успокаиваться на достигнутом и почивать на лаврах. И в этом году ему было, чем нас удивлять. С одной стороны, он крутил кинороманы с Викторией Исаковой и Юлией Пересильд, с другой — не боялся показаться несовершенным (столько экранного времени его лысине еще не уделялось), грустным и потерянным. Примерно, как все мы в этом году. А еще он заслужил победу в номинации «Воскрешение года» за внезапное появление в «Методе 2» и всяческих похвал за роль героического пожарного в картине Алексея Нужного. Одним словом — огонь!