Умер Андрей Мягков

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Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МХТ имени Чехова. Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Окончил Школу-студию МХАТ, служил в театрах «Современник», МХТ имени Чехова. В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» с Алисой Фрейндлих.