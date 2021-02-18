Умер Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МХТ имени Чехова. Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.
Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Окончил Школу-студию МХАТ, служил в театрах «Современник», МХТ имени Чехова. В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» с Алисой Фрейндлих.
Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также он снялся в его лентах «Гараж» и «Жестокий романс». Помимо этого, Мягков сыграл в таких картинах, как «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Послесловие», «Серебряные трубы».
Звание народного артиста РСФСР актер получил в 1986 году. В мае 2019-го ему присвоили Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.