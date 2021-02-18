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18 февраля 2021, Газета.Ruновость

Голос Инстасамки уберут из мультфильма «100% волк»

Дарья Зотеева озвучила одну из героинь мультфильма летом 2020 года
Дарья Зотеева (Instasamka)

Кинопрокатная компания TenLetters переозвучит персонажа мультфильма «100% волк» после скандала с блогером Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Зотеева озвучила одну из героинь мультфильма еще летом 2020 года. Недавно в сеть попало видео, на котором она оскорбляет пришедших к ней домой визажисток, используя нецензурную лексику, и выбрасывает их вещи за дверь.

Свой поступок Дарья Зотеева объяснила тем, что визажистки якобы опоздали к назначенному времени. Такое поведение 20-летнего блогера гендиректор компании Дмитрий Можаев назвал недопустимым:

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Об этом инциденте мы узнали из интернета, изучили его и приняли решение прислушаться к нашим зрителям, пожелавшим нам заменить голос Дарьи Затеевой.

По словам Можаева, компания не хочет, чтобы мультфильм ассоциировался с негативными событиями, а заменить Зотееву будет несложно, поскольку ее звуковая дорожка занимала всего две минуты.

Премьера австралийского мультфильма «100% волк» в российском прокате состоится 8 апреля. Мультфильм расскажет о наследнике династии оборотней, который в день 13-летия превращается не в устрашающего волка, а в пуделя. В русском дубляже роли также озвучили Ольга Бузова, Александр Гудков.

100% волк
2020/Австралия6+мультфильмы
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