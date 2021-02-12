Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым

По сюжету фильма, студентка Маша (Анна Родоная) не может устроить личную жизнь из-за отца-военкома (Дмитрий Нагиев). Вырастивший дочь в одиночку мужчина, пользуясь положением, отправляет всех ее кавалеров проходить армейскую службу в самые дальние уголки России. Утомленная гиперопекой девушка отстаивает свою независимость любыми способами, а «решающий бой» за свободу случится прямо во время юбилея военкома.