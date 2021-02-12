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12 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым

Звезды посетили показ фильма «Спасите Колю!»
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фотографий
37
фотографий
37
фотографий

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера новой комедии Дмитрия Губарева «Спасите Колю!». Фильм представили режиссер ленты, продюсер Михаил Курбатов, а также снявшиеся в картине актеры — Дмитрий Нагиев, Нонна Гришаева, Юлия Франц, Владимир Сычев, Кузьма Сапрыкин, Иван Злобин, Дмитрий Блажко, Анна Родоная, Евгений Березин, Сергей Комаров.

Показ картины посетили актеры Владимир Яглыч, Алика Смехова, Жанна Эппле, Анна Чурина, Олеся Судзиловская, Анна Старшенбаум, Александра Черкасова-Служитель, Алексей БарабашПетр Буслов, Юлия Савичева, Елена Борщева, Ольга Кабо и многие другие.

Спасите Колю!
2021/Россия12+комедия

По сюжету фильма, студентка Маша (Анна Родоная) не может устроить личную жизнь из-за отца-военкома (Дмитрий Нагиев). Вырастивший дочь в одиночку мужчина, пользуясь положением, отправляет всех ее кавалеров проходить армейскую службу в самые дальние уголки России. Утомленная гиперопекой девушка отстаивает свою независимость любыми способами, а «решающий бой» за свободу случится прямо во время юбилея военкома.

В широкий прокат фильм «Спасите Колю!» выйдет 18 февраля.

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