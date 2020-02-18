Нагиев, Польских, Гришаева снимаются вместе: первые фото

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Картина рассказывает о непростых взаимоотношениях строгого отца-одиночки Михаила Матушкина, работающего военкомом, и его молодой дочери Маши, от которой он неустанно отваживает кавалеров. Утомленная гиперопекой девушка отстаивает свою независимость любыми способами, что приводит к неожиданным и комичным ситуациям. Нагиев так описал своего персонажа:

Мой герой — настоящий мужчина. Он сильный, строгий, но одновременно заботливый, очень любящий свою семью человек. В фильме он как бы становится отцом для остальных героев, он всех опекает — детей, женщин, своего лучшего друга и даже мэра города. Дмитрий Нагиев

По словам актера, история близка по духу к российским классическим комедиям. «Это добрая, честная и трогательная история, над которой, я надеюсь, зритель посмеется, а где-то даже всплакнет», — пояснил он. Отметим, что мать Матушкина играет Польских, его друга — Сычев, а возлюбленную главного героя — Гришаева.

Сценарий к картине написали Анна Курбатова и Эля Корсакова, также работавшие над другой грядущей лентой Губарева, «Рил Ток». Съемки картины проходят на берегу Финского залива, в городе Высоцк Ленинградской области.