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18 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Нагиев, Польских, Гришаева снимаются вместе: первые фото

Актеры заняты в новой комедии режиссера сериала «Физрук»

Режиссер Дмитрий Губарев («Физрук», «Улетный экипаж») снимает лирическую комедию «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В фильме также играют Галина Польских, Нонна Гришаева, Владимир Сычев, Юлия Франц.

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Картина рассказывает о непростых взаимоотношениях строгого отца-одиночки Михаила Матушкина, работающего военкомом, и его молодой дочери Маши, от которой он неустанно отваживает кавалеров. Утомленная гиперопекой девушка отстаивает свою независимость любыми способами, что приводит к неожиданным и комичным ситуациям. Нагиев так описал своего персонажа:

Мой герой — настоящий мужчина. Он сильный, строгий, но одновременно заботливый, очень любящий свою семью человек. В фильме он как бы становится отцом для остальных героев, он всех опекает — детей, женщин, своего лучшего друга и даже мэра города.
Дмитрий Нагиев

По словам актера, история близка по духу к российским классическим комедиям. «Это добрая, честная и трогательная история, над которой, я надеюсь, зритель посмеется, а где-то даже всплакнет», — пояснил он. Отметим, что мать Матушкина играет Польских, его друга — Сычев, а возлюбленную главного героя — Гришаева.

Сценарий к картине написали Анна Курбатова и Эля Корсакова, также работавшие над другой грядущей лентой Губарева, «Рил Ток». Съемки картины проходят на берегу Финского залива, в городе Высоцк Ленинградской области.

Выход фильма в прокат запланирован на 29 октября 2020 года.

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