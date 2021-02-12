На «Первом канале» показали последнее шоу с участием Грачевского

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Российский кинорежиссер, сценарист и художественный руководитель детского видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский, в январе скончавшийся из-за вызванных коронавирусом осложнений, появился в эфире шоу «Док-Ток» на «Первом канале». Выпуск, отснятый в декабре 2020 года, стал последней передачей с участием Грачевского.

Выпуск шоу был посвящен воспитанию детей. В кадре режиссер улыбался и смеялся, регулярно общаясь с гостями студии и ведущей Ксенией Собчак. Грачевский рассказывал:

Я могу сказать, что самое главное в семье, как бы мы ни валили на школу, — любовь и внимание. Ребенок все время должен знать, что родителям интересно: что он научился, что он сделал.

В записи режиссер также отмечал, что в период развития для ребенка нет людей ближе, чем родители. Он пояснил, что к школе относится со скептицизмом, но другие варианты образования приводят к тому, что ребенок «вываливается из социума, в котором ему жить».

Вечернее шоу «Док-Ток» идет на «Первом канале» с февраля 2020 года. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон сменяют друг друга в разных выпусках. В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс, которые часто не только обсуждаются, но демонстрируются в формате видеореконструкции.