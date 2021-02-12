На «Первом канале» показали последнее шоу с участием Грачевского

Российский кинорежиссер, сценарист и художественный руководитель детского видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский, в январе скончавшийся из-за вызванных коронавирусом осложнений, появился в эфире шоу «Док-Ток» на «Первом канале». Выпуск, отснятый в декабре 2020 года, стал последней передачей с участием Грачевского.
Выпуск шоу был посвящен воспитанию детей. В кадре режиссер улыбался и смеялся, регулярно общаясь с гостями студии и ведущей Ксенией Собчак. Грачевский рассказывал:
Я могу сказать, что самое главное в семье, как бы мы ни валили на школу, — любовь и внимание. Ребенок все время должен знать, что родителям интересно: что он научился, что он сделал.
В записи режиссер также отмечал, что в период развития для ребенка нет людей ближе, чем родители. Он пояснил, что к школе относится со скептицизмом, но другие варианты образования приводят к тому, что ребенок «вываливается из социума, в котором ему жить».
Вечернее шоу «Док-Ток» идет на «Первом канале» с февраля 2020 года. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон сменяют друг друга в разных выпусках. В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс, которые часто не только обсуждаются, но демонстрируются в формате видеореконструкции.
Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный тест на коронавирус и находился на лечении в больнице. Он был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».