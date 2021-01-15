Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому

На 72-м году жизни в Москве скончался художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. С конца декабря режиссер находился в больнице с коронавирусом. Коллеги и друзья вспоминают артиста в социальных сетях и скорбят об утрате.
Максим Галкин назвал Грачевского «частью детства нашего» и выразил соболезнования семье режиссера: «Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный…»
Екатерина Стриженова отметила, что режиссер и сам оставался на протяжении жизни «большим ребенком» — и она запомнит артиста именно таким.
Боря, ты создал целую детскую планету, назвал ее «Ералаш», на ней выросло несколько поколений детей.
Эвелина Бледанс опубликовала в сети фото, на котором запечатлена с Грачевским и своим сыном Семеном. Кадр Бледанс сопроводила эмоциональным комментарием:
С тобой всегда было весело, тепло и оптимистично. Юный душой, ты столько всего прошел с улыбкой, даже самые страшные болезни. Мы верили, что ты победишь этот поганый ковид.
Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, что еще десять дней назад общался с режиссером по телефону, они вместе смеялись. Он признался, что никогда не видел Грачевского в плохом настроении: «Как же жалко. Хорошего путешествия, Борь, там классная компания. Светлая память».
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в сети несколько кадров с Грачевским, сделанных на съемках шоу «Звезды сошлись». Артист был гостем проекта. Кудрявцева отметила:
Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит! Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло.
Эммануил Виторган от имени своей семьи направил слова поддержки супруге режиссера, 36-летней Екатерине Белоцерковской: «Держись, мы с тобой! Плачем».
Также совместным фото с режиссером поделились певица Жасмин.
Читаю ленту и не хочется верить — коронавирус унес жизнь Бориса Грачевского... Совсем еще недавно со свойственным ему юмором публиковал фото из больницы и вот, все... Спасибо вам за «Ералаш».
Ирина Безрукова призналась, что благодарна худруку «Ералаша» за что, что он исполнил ее детскую мечту — сняться в киножурнале. Она отметила неиссякаемый оптимизм режиссера, который, находясь в больнице, с позитивом отвечал на ее сообщения.
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Работал администратором картин Василия Шукшина, Александра Роу и Марка Донского. В 1974 году основал детский юмористический киножурнал «Ералаш». В разные годы в передаче снимались Леонид Ярмольник, Александр Головин, Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров и многие другие. Помимо «Ералаша», режиссер работал над фильмами «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».