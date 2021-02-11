Звезды «Игры престолов» воссоединятся в «Последних из нас»

Белла Рэмси в сериале «Игра престолов»

Главные роли в сериале HBO «Последние из нас» по одноименной видеоигре исполнят звезды фэнтезийной саги «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом пишет Variety.

45-летний Паскаль, сыгравший в «Игре престолов» принца Оберина Мартелла, выступит в роли Джоэла, главного героя сериала. Актер также известен по сериалу «Мандалорец» и фильму «Чудо-женщина: 1984». 17-летняя Рэмси, игравшая в фэнтезийной саге Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.

Действие сериала «Последние из нас» разворачивается в постапокалиптическом мире: цивилизация разрушена пандемией, вызванной мутировавшим грибом. По сюжету, Джоэла нанимают для того, чтобы тот вывел Элли из карантинной зоны.