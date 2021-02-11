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11 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Звезды «Игры престолов» воссоединятся в «Последних из нас»

Пилот сериала снимет Кантемир Балагов
Белла Рэмси в сериале «Игра престолов»

Главные роли в сериале HBO «Последние из нас» по одноименной видеоигре исполнят звезды фэнтезийной саги «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом пишет Variety.

45-летний Паскаль, сыгравший в «Игре престолов» принца Оберина Мартелла, выступит в роли Джоэла, главного героя сериала. Актер также известен по сериалу «Мандалорец» и фильму «Чудо-женщина: 1984». 17-летняя Рэмси, игравшая в фэнтезийной саге Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.

Действие сериала «Последние из нас» разворачивается в постапокалиптическом мире: цивилизация разрушена пандемией, вызванной мутировавшим грибом. По сюжету, Джоэла нанимают для того, чтобы тот вывел Элли из карантинной зоны.

Последние из нас
2021/США16+драмаужасытриллерприключения

Ранее сообщалось, что пилотный эпизод шоу снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Сценаристом и исполнительным продюсером выступил автор «Чернобыля» Крэйг Майзин.

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