Звезды «Игры престолов» воссоединятся в «Последних из нас»

Главные роли в сериале HBO «Последние из нас» по одноименной видеоигре исполнят звезды фэнтезийной саги «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом пишет Variety.
45-летний Паскаль, сыгравший в «Игре престолов» принца Оберина Мартелла, выступит в роли Джоэла, главного героя сериала. Актер также известен по сериалу «Мандалорец» и фильму «Чудо-женщина: 1984». 17-летняя Рэмси, игравшая в фэнтезийной саге Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.
Действие сериала «Последние из нас» разворачивается в постапокалиптическом мире: цивилизация разрушена пандемией, вызванной мутировавшим грибом. По сюжету, Джоэла нанимают для того, чтобы тот вывел Элли из карантинной зоны.
Ранее сообщалось, что пилотный эпизод шоу снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Сценаристом и исполнительным продюсером выступил автор «Чернобыля» Крэйг Майзин.