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8 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Шпица-блондинка и уход Дюжева: как прошли «Танцы со звездами»

Для выступления в очередном эпизоде шоу актриса примерила неожиданный образ
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Телеканал «Россия» показал новый выпуск шоу «Танцы со звездами», темой которого стали «разум и чувства». Екатерина Шпица и Михаил Щепкин перевоплотились в Барби и Кена: ради номера актриса стала блондинкой. Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава и его партнерша Дарья Палей исполнили танго, а Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили — фокстрот, на время которого актриса перевоплотилась в русалку.

Сразу несколько звездных участников похвастались, что похудели за время съемок и репетиций. В частности, Сергей Лазарев отметил:

Новость
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Выкладываю сториз, а мне говорят, что я опять похудел! Если раньше я проводил время в тренажерном зале с гантелями, то сейчас у меня ежедневный танцевальный марафон. Килограммы просто тают на глазах. Даже начал есть макароны и торты.
Сергей Лазарев

О сброшенных килограммах рассказали также Янина Студилина и Дмитрий Лысенков, а Дава, который собирается похудеть до конца шоу на 10-15 килограммов, признался, что выполнил половину намеченного плана. 

По итогам очередного голосования жюри лидерами, как и в прошлом выпуске, стали Екатерина Шпица и Михаил Щепкин, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. В конце турнирной таблицы оказались ST и Евгения Толстая, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, а также Янина Студилина и Денис Тагинцев. Проект покинули Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова, Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова. Последняя пара выбыла из шоу из-за болезни актера.

«Танцы со звездами» — развлекательное танцевальное шоу, в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. Ведущим текущего сезона выступает Андрей Малахов, оценивают участников Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Гарик Рудник.

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
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