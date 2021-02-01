Шпица, Лазарев и восточный колорит в новом выпуске шоу про танцы

На канале «Россия» показали новый выпуск шоу «Танцы со звездами». Темой эпизода стали путешествия.
Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава и его партнерша Дарья Палей исполнили индийский танец. Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили представили на суд жюри любопытный микс пасадобля, фламенко и народного грузинского танца, а Екатерина Шпица и Михаил Щепкин перенесли зрителей в Китай. Интересно, что во время подготовки номера актриса и ее партнер побывали на чайной церемонии и начали изучать китайский язык. Шпица заявила:
Мне очень нравится погружаться в искусство и культуру других народов, и у нас есть уникальная возможность познакомиться с традициями Поднебесной.
Сергей Лазарев отдал предпочтение ча-ча-ча во французском стиле. За выступлением артиста следил его старший сын Никита. К слову, на репетиции Сергея побывала его подруга Полина Гагарина, с которой певец разучил несколько танцевальных элементов.
По итогам голосования жюри лидерами стали Шпица и Лазарев. На последнем оказались Дава и Дмитрий Лысенков.
«Танцы со звездами» — развлекательное танцевальное шоу, в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. Ведущим текущего сезона выступает Андрей Малахов, оценивают участников Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Гарик Рудник.