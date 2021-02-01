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1 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Шпица, Лазарев и восточный колорит в новом выпуске шоу про танцы

В проекте «Танцы со звездами» определились новые лидеры
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фотографии
32
фотографии
32
фотографии

На канале «Россия» показали новый выпуск шоу «Танцы со звездами». Темой эпизода стали путешествия.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава и его партнерша Дарья Палей исполнили индийский танец. Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили представили на суд жюри любопытный микс пасадобля, фламенко и народного грузинского танца, а Екатерина Шпица и Михаил Щепкин перенесли зрителей в Китай. Интересно, что во время подготовки номера актриса и ее партнер побывали на чайной церемонии и начали изучать китайский язык. Шпица заявила:

Мне очень нравится погружаться в искусство и культуру других народов, и у нас есть уникальная возможность познакомиться с традициями Поднебесной.
Екатерина Шпица

Сергей Лазарев отдал предпочтение ча-ча-ча во французском стиле. За выступлением артиста следил его старший сын Никита. К слову, на репетиции Сергея побывала его подруга Полина Гагарина, с которой певец разучил несколько танцевальных элементов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам голосования жюри лидерами стали Шпица и Лазарев. На последнем оказались Дава и Дмитрий Лысенков.

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

«Танцы со звездами» — развлекательное танцевальное шоу, в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. Ведущим текущего сезона выступает Андрей Малахов, оценивают участников Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Гарик Рудник.

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