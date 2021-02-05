Звезда Comedy Woman рассказала о возвращении шоу

Актриса Мария Кравченко сообщила, что звезды шоу Comedy Woman воссоединятся на одной сцене. Коллектив возобновит гастрольную деятельность и проедет с туром по городам России. Звезда программы канала ТНТ пояснила: новые телевизионные выпуски шоу не снимаются, речь идет только о живых концертах. В сториз своего инстаграма Кравченко сказала:
Друзья, если вдруг в своем городе увидели афишу с концертом Comedy Woman, можете быть уверены, что концерт состоится. Потому что телевизионная версия — это одно, а гастрольная деятельность — совсем другое.
Надежда Сысоева подтвердила слова коллеги. Обе артистки пообещали, что коллектив вернется на сцену в прежнем составе. Зрителей ждет появление Екатерины Скулкиной, Александра Гудкова, Екатерины Варнавы, Натальи Еприкян, Надежды Ангарской.
Comedy Woman — юмористическое шоу, выходившее на ТНТ с 2009 года. В 2020 году стало известно о закрытии проекта на телеканале, новость подтвердили актрисы программы.