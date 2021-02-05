Звезда Comedy Woman рассказала о возвращении шоу

Актриса Мария Кравченко сообщила, что звезды шоу Comedy Woman воссоединятся на одной сцене. Коллектив возобновит гастрольную деятельность и проедет с туром по городам России. Звезда программы канала ТНТ пояснила: новые телевизионные выпуски шоу не снимаются, речь идет только о живых концертах. В сториз своего инстаграма Кравченко сказала: