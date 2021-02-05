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5 февраля 2021, 7 Днейновость

Звезда Comedy Woman рассказала о возвращении шоу

Ранее стало известно о закрытии проекта
Екатерина Варнава, Мария Кравченко, Александр Гудков в шоу Comedy Woman

Актриса Мария Кравченко сообщила, что звезды шоу Comedy Woman воссоединятся на одной сцене. Коллектив возобновит гастрольную деятельность и проедет с туром по городам России. Звезда программы канала ТНТ пояснила: новые телевизионные выпуски шоу не снимаются, речь идет только о живых концертах. В сториз своего инстаграма Кравченко сказала:

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Друзья, если вдруг в своем городе увидели афишу с концертом Comedy Woman, можете быть уверены, что концерт состоится. Потому что телевизионная версия — это одно, а гастрольная деятельность — совсем другое.

Надежда Сысоева подтвердила слова коллеги. Обе артистки пообещали, что коллектив вернется на сцену в прежнем составе. Зрителей ждет появление Екатерины Скулкиной, Александра Гудкова, Екатерины Варнавы, Натальи Еприкян, Надежды Ангарской.

Comedy Woman — юмористическое шоу, выходившее на ТНТ с 2009 года. В 2020 году стало известно о закрытии проекта на телеканале, новость подтвердили актрисы программы.

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