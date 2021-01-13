Надежда Сысоева призналась, что скучает по Comedy Woman

Надежда Сысоева призналась в сети, что скучает по работе над шоу Comedy Woman. Артистка опубликовала в инстаграме пост с нарезкой выпусков программы и обратилась к подписчикам:
Скучаю ли я по Comedy Woman? Конечно, да! А вот если бы каждый человечек, который тоже очень скучает по смешным девчонкам, взял и написал на канал ТНТ...
Актриса вспомнила историю Анастасии Ивлеевой, вернувшейся в шоу «Орел и решка» после того, как более 500 тыс. зрителей проголосовали за это в инстаграме телеканала «Пятница!».
Впрочем, коллега Сысоевой по шоу Дмитрий Хрусталев не согласился с актрисой. «Отпусти! Сразу придет новое! Движение — жизнь», — посоветовал шоумен.
Comedy Woman — юмористическое шоу, выходившее на ТНТ с 2009 года. В съемках принимали участие Екатерина Варнава, Наталия Медведева, Екатерина Скулкина, Елена Борщева, Наталья Еприкян и другие.
Ранее одна из экс-актрис Comedy Woman, Надежда Ангарская, подтвердила, что шоу было закрыто.