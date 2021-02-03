Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»

Павел Прилучный поделился в инстаграме шуточным видео с коллегами по сериалу «Мажор». Актер использовал специальный фильтр и вместе с партнерами — Любовью Аксеновой и Александром Обласовым — предстал в кадре заметно «постаревшим».
«Я веду репортаж с площадки „Мажор 70“», — пошутил в ролике Прилучный. Вероятно, запись была сделана во время работы над четвертым сезоном криминальной драмы.
Сериал «Мажор» выходит на «Первом канале» с 2014 года и рассказывает о молодом человеке, которого отец-олигарх в наказание за проступок отправляет работать в полицию. В шоу, кроме Прилучного, Аксеновой и Обласова, появляются Карина Разумовская, Денис Шведов, Дмитрий Шевченко, Никита Панфилов, Игорь Жижикин и другие.
Жестокая и неожиданная развязка третьего сезона, который вышел в 2018 году и должен был стать последним, возмутила зрителей. Создатели приняли решение снять продолжение сериала и полнометражную версию истории. Премьера боевика «Мажор. Фильм» состоялась в начале 2021 года.