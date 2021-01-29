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29 января 2021, Кино Mail.ruновость

Равшана Куркова показала себя в новом образе и огорчила фанатов

Актриса кардинально сменила прическу для нового проекта
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Равшана Куркова опубликовала в инстаграме свое фото в  новом неожиданном образе: на снимке у актрисы прямые светлые волосы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артистка подписала публикацию:

Без фильтров и макияжа.
Равшана Куркова

Поклонники не оценили преображение Курковой и отметили в комментариях, что «родной» цвет волос и кудри актрисе идут больше. В ответ на комментарий от одного из пользователей — «Зачем?» — Равшана сообщила, что сменила прическу для новой роли. Подписчики также выразили надежду, что изменения во внешности Курковой временные, и предположили, что, судя по манекенам на фоне, актриса стала блондинкой при помощи парика.

Сама Равшана в комментариях к посту сообщила, что ей нравится новый цвет волос: «С удовольствием снимусь в таком образе в новом кино». Никаких подробностей о предстоящих съемках Куркова не раскрыла. 

Равшана Куркова — актриса и модель. Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Нереальная любовь», «Хандра», «Нежность», «Эбигейл», «Про любовь», «Без границ», «Что творят мужчины». В 2021 год планируются премьеры фильма «Чернобыль», сериала «Жестокий мир мужчин» с участием актрисы.

Роли, за которые все полюбили Равшану Куркову
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