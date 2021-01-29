Равшана Куркова показала себя в новом образе и огорчила фанатов

Поклонники не оценили преображение Курковой и отметили в комментариях, что «родной» цвет волос и кудри актрисе идут больше. В ответ на комментарий от одного из пользователей — «Зачем?» — Равшана сообщила, что сменила прическу для новой роли. Подписчики также выразили надежду, что изменения во внешности Курковой временные, и предположили, что, судя по манекенам на фоне, актриса стала блондинкой при помощи парика.