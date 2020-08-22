Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили

От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей