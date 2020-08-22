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22 августа 2020
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Кино Mail.ru
статья
Юбилеи
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили
От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей
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