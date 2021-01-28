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28 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Снигирь, Цыганов, Исакова, Чиповская на премьере фильма

Звезды посетили показ драмы «Кто-нибудь видел мою девчонку?»
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19
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19
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В московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера биографической драмы «Кто-нибудь видел мою девчонку?» об отношениях кинокритика и сценариста Сергея Добротворского и его жены Карины. Картину представили режиссер Ангелина Никонова, продюсер Нателла Крапивина, а также снявшиеся в фильме актеры — Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Мария Шалаева.

Поддержать коллег пришли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, возлюбленный Чиповской — актер Дмитрий Ендальцев, Светлана Бондарчук и многие другие.

Представленный фильм является экранизацией биографической книги Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже». Они с мужем — интеллектуалы, влюбленные в кинематограф, — считались самой красивой парой богемного Санкт-Петербурга начала 90-х. Но романтическая история обернулась драмой: Кира сбежала в другой город и нашла новую любовь, а Сергей остался в Петербурге и умер вскоре после развода. Спустя 17 лет Кира осознает, что у нее нет больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Кто-нибудь видел мою девчонку?
2020/Россия18+драмамелодрама
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Впервые показ драмы прошел на фестивале «Кинотавр» в Сочи в сентябре 2020 года, где картина боролась за главный приз. В широкий прокат фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?» выйдет 4 февраля.

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