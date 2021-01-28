Снигирь, Цыганов, Исакова, Чиповская на премьере фильма

В московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера биографической драмы «Кто-нибудь видел мою девчонку?» об отношениях кинокритика и сценариста Сергея Добротворского и его жены Карины. Картину представили режиссер Ангелина Никонова, продюсер Нателла Крапивина, а также снявшиеся в фильме актеры — Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Мария Шалаева.
Поддержать коллег пришли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, возлюбленный Чиповской — актер Дмитрий Ендальцев, Светлана Бондарчук и многие другие.
Представленный фильм является экранизацией биографической книги Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже». Они с мужем — интеллектуалы, влюбленные в кинематограф, — считались самой красивой парой богемного Санкт-Петербурга начала 90-х. Но романтическая история обернулась драмой: Кира сбежала в другой город и нашла новую любовь, а Сергей остался в Петербурге и умер вскоре после развода. Спустя 17 лет Кира осознает, что у нее нет больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.
Впервые показ драмы прошел на фестивале «Кинотавр» в Сочи в сентябре 2020 года, где картина боролась за главный приз. В широкий прокат фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?» выйдет 4 февраля.