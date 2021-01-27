Бывший ведущий «Первого канала» объяснил переход на НТВ

Антон Привольнов в шоу «Звезды сошлись»

Если говорить об ощущениях от первой программы, то мне сразу стало понятно, что я говорил не со звездами, а с людьми. Как выяснилось, у них такие же проблемы, как и у всех. Антон Привольнов

По словам Привольнова, после записи дебютного для него выпуска шоу он вернулся домой и принял ванну с расслабляющей музыкой. «Не очень понимаю, что будет дальше, и ничего подобного я уже давно не ощущал», — отметил ведущий, оценивая переход на НТВ.

Журналист пояснил, что давно хотел попробовать что-то новое, а жанр ток-шоу ему очень нравится. «Определенно, в „Звезды сошлись“ я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела», — заключил он.

Напомним, в январе Привольнов стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». В программе он заменил Александра Колтового, который погиб осенью 2020 года при крушении легкомоторного самолета. Вместе с Кудрявцевой до Колтового шоу вел Оскар Кучера, покинувший проект в 2020-м.