Погибшему соведущему Леры Кудрявцевой нашли замену

Антон Привольнов | Источник: Legion-Media.ru

Кудрявцева отметила, что ранее не знала Привольнова лично и познакомилась с ним на кастинге. Ведущая похвалила нового напарника:

На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят уже cовсем скоро. Думаю, мы станем друзьями.

Лера Кудрявцева в шоу «Звезды сошлись»

Привольнов, в свою очередь, отметил, что планирует привнести в шоу что-то новое. Он также признался, что его очень интересует жизнь знаменитостей:

Надеюсь, что программа «Звезды сошлись» станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, и эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода — это гораздо интереснее!

Шоу «Звезды сошлись» выходит на телеканале НТВ с 2017 года. Вместе с Кудрявцевой до Колтового его вел Оскар Кучера, покинувший проект в 2020 году.

Участниками программы становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, ведущие, а темами — самые скандальные и актуальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса. Гости студии откровенно рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах. В шоу возникают острые дискуссии и открываются тайны, которые артисты хранили годами.