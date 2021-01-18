Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 января 2021, Кино Mail.ruновость

Погибшему соведущему Леры Кудрявцевой нашли замену

Стало известно, кто будет работать над шоу «Звезды сошлись»
Антон Привольнов | Источник: Legion-Media.ru

Соведущим Леры Кудрявцевой в развлекательном ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ станет Антон Привольнов, известный зрителям по телепередачам «Контрольная закупка» и «Доброе утро» на «Первом канале». Актер и журналист заменит Александра Колтового, который погиб осенью при крушении легкомоторного самолета.

Кудрявцева отметила, что ранее не знала Привольнова лично и познакомилась с ним на кастинге. Ведущая похвалила нового напарника:

На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят уже cовсем скоро. Думаю, мы станем друзьями.
Лера Кудрявцева в шоу «Звезды сошлись»

Привольнов, в свою очередь, отметил, что планирует привнести в шоу что-то новое. Он также признался, что его очень интересует жизнь знаменитостей:

Надеюсь, что программа «Звезды сошлись» станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, и эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода — это гораздо интереснее!

Шоу «Звезды сошлись» выходит на телеканале НТВ с 2017 года. Вместе с Кудрявцевой до Колтового его вел Оскар Кучерапокинувший проект в 2020 году.

2.8
Звезды сошлись
2017/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

Участниками программы становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, ведущие, а темами — самые скандальные и актуальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса. Гости студии откровенно рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах. В шоу возникают острые дискуссии и открываются тайны, которые артисты хранили годами.

Первый выпуск шоу «Звезды сошлись» с Привольновым в роли ведущего выйдет на НТВ 24 января в 20.10.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Антон Привольнов
Александр Колтовой
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Валерия Кудрявцева
Звезды сошлись
Титомир и Шведова прокомментировали победу в шоу «Суперстар!»
Оскар Кучера
Арман Давлетяров объявил об уходе с «Муз-ТВ»
Заменившая погибшего Колтового ведущая рассказала о съемках
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Погибшему ведущему шоу «ДНК» нашли замену
Зудина пришла в шоу Кудрявцевой
Бузова и Долина пришли в шоу про звезд 90-х: фото со съемок
Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой
Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на отношение руководства
Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Покинувшему шоу «Звезды сошлись» Кучере нашли замену
Дибров стал героем шоу Кудрявцевой
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»
СМИ: Кучера не будет вести «Звезды сошлись» с Кудрявцевой
Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Солист «Иванушек International» раскрыл тайны в шоу Кудрявцевой
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу
Назван победитель шоу «Маска»
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой
Катина рассказала о тяжелых съемках в костюме гигантского паука
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова
Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Седокова, Самбурская, Пескова посмотрели нового «Терминатора»
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Новые трейлеры
Мавританец
Дублированный трейлер
За час до рассвета
Трейлер
Аферистка
Дублированный трейлер
Белый снег
Трейлер
Дикая парочка
Дублированный трейлер
Блаженство
Трейлер (англ.)
Кларисса
Трейлер (англ.)
Афера Оливера Твиста
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
В Сахаре выпал снег (фото) Такое происходит раз в несколько лет
Популярные темы на «Детях»
Как реагировать на зависть близких 339
Для улыбки в начеле недели 221
Мама подарила не тот подарок... 211
надоело, ничего не ест! 131
Hi-Tech
AliExpress Россия запускает долгожданную опцию Подробности о новой удобной опции
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь