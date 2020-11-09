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9 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего

Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета
Лера Кудрявцева и Александр Колтовой в шоу «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева опубликовала в инстаграме пост, в котором поделилась воспоминаниями о совместной работе с коллегой по шоу НТВ «Звезды сошлись» Александром Колтовым, разбившемся при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье 7 ноября.

Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало. Умный, позитивный, скромный, добрый Саша — мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно! Руки трясутся и слезы из глаз.
Валерия Кудрявцева

По словам Кудрявцевой, коллега, увлекавшийся пилотированием, ранее неоднократно звал ее совершить совместный полет, но этого так и не случилось:

Все лето он звал меня полетать на самолете над Москвой, еще недавно звонил и говорил «полетели!». Я отказывалась и верещала на него, чтоб прекратил заниматься этим опасным делом!

В беседе с «Комсомольской правдой» общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко рассказал, что перед смертью телеведущий, по его мнению, пытался увести свой самолет от жилых домов, и если бы не совершенный им рискованный маневр, то он мог бы выжить. 

2.9
Звезды сошлись
2017/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

О трагической гибели телеведущего высказался и Оскар Кучера, который ранее работал в шоу «Звезды сошлись» вместе с Кудрявцевой. «Я отказываюсь понимать происходящее… Это просто ад какой-то… Не хочу верить, не могу», — написал актер.

Колтовой осенью стал постоянным ведущим программы «Звезды сошлись», также он работал над ток-шоу «ДНК». Мужчине был 41 год.

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