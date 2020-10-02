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2 октября 2020, Lenta.Ruновость

Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на отношение руководства

Оскар Кучера покинул шоу «Звезды сошлись» в конце лета
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Телеведущий и актер Оскар Кучера, ушедший из программы «Звезды сошлись» на НТВ, пожаловался на «свинское отношение», с которым столкнулся во время работы над шоу. Подробностями он поделился в онлайн-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

Кучера рассказал, что в разгар пандемии отпросился с эфира. Ведущий планировал снять квартиру и остаться на некоторое время в ней, чтобы, если заболеет, не заразить членов семьи. На поиски жилья требовалось время. Кучере, однако, не разрешили пропустить эфир и сказали, что по условиям контракта он обязан приехать на съемки. При этом, по его словам, и он, и его соведущая Лера Кудрявцева ранее неоднократно отсутствовали на съемках по разным причинам. Ведущий добавил, что когда он в итоге заразился коронавирусом, его «опрокинули»:

15 российских шоу, которые стыдно смотреть (но мы продолжаем)
Ни копейки денег я не получил ни за что вообще.
Оскар Кучера

Кучера подчеркнул, что после выздоровления его не пустили на съемки, несмотря на справку о наличии антител. «Свинское отношение», — заключил он.

В сентябре Кучера объяснил свой уход из программы «Звезды сошлись» тем, что они с передачей «слишком разные». Ведущий добавил, что ушел из шоу без конфликтов, а также поблагодарил продюсеров за то, что они терпели его «интеллигентность столько времени». О том, что в новых выпусках передачи Кучеры не будет, стало известно еще в августе.

В июне Кучера рассказывал, что тяжело переболел коронавирусом и остался без работы: телевидение ушло на каникулы, а съемки и репетиции в театре были на паузе из-за пандемии.

2.8
Звезды сошлись
2017/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

Кучера и Кудрявцева вместе вели программу «Звезды сошлись» с 2017 года. Программа выходит раз в неделю. Гостями становятся представители творческих профессий. В эфире они обсуждают актуальные темы, не связанные с политикой. Кучеру в шоу заменил Александр Колтовой.

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