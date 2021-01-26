Сыгравшая Началову актриса рассказала о сложностях на съемках

Актриса Марина Орлова, сыгравшая певицу Юлию Началову в фильме «Подлинная история Юлии Началовой», в беседе с ФАН рассказала о сложностях, возникших на съемочной площадке. По словам Орловой, когда она старалась перевоплотиться в Началову, у нее получалась пародия:
Когда я что-то делала из того, что наблюдала, тогда это получалось как в передаче «Точь-в-точь!». Создателям же хотелось добиться такой полной документальности.
Орлова отметила, что ей посоветовали «быть естественной».
«Они сказали, что „когда ты забываешь обо всем и все делаешь естественно, то попадаешь в десятку“», — подчеркнула артистка. Орлова добавила, что еще в школе пела песни Началовой на фестивалях. «Началова мне очень нравилась, нравился вот этот ее нежный образ. Мне где-то хотелось его, может быть, повторить затем», — призналась она. Актриса подчеркнула, что позже Началова, по ее мнению, стала более «серьезной» певицей, но слушатели все равно хотели видеть ее «все той же наивной блондинкой, которая поет легкие песенки».
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. Юлия занималась музыкой с детства, в 90-х принимала участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Широкой публике она запомнилась хитами «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа».
В 2021 году Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Одобренный родственниками звезды фильм под названием «Подлинная история Юлии Началовой» выходит в эфир «Первого канала» в рамках ток-шоу «Док-Ток» до 27 января.