Сыгравшая Началову актриса рассказала о сложностях на съемках

Актриса Марина Орлова , сыгравшая певицу Юлию Началову в фильме «Подлинная история Юлии Началовой», в беседе с ФАН рассказала о сложностях, возникших на съемочной площадке. По словам Орловой, когда она старалась перевоплотиться в Началову, у нее получалась пародия:

«Они сказали, что „когда ты забываешь обо всем и все делаешь естественно, то попадаешь в десятку“», — подчеркнула артистка. Орлова добавила, что еще в школе пела песни Началовой на фестивалях. «Началова мне очень нравилась, нравился вот этот ее нежный образ. Мне где-то хотелось его, может быть, повторить затем», — призналась она. Актриса подчеркнула, что позже Началова, по ее мнению, стала более «серьезной» певицей, но слушатели все равно хотели видеть ее «все той же наивной блондинкой, которая поет легкие песенки».