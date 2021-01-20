Собчак покажет фильм про Началову: первые кадры

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В рамках ток-шоу «Док-Ток» на «Первом канале» пройдет показ фильма, основанного на реальных событиях из жизни певицы Юлии Началовой.

Выход одобренной родственниками певицы ленты «Подлинная история Юлии Началовой» приурочат к 40-летию со дня рождения звезды. Зрителям представят как архивные видео- и аудиозаписи исполнительницы, так и кадры, снятые с актерами на основе рассказов ее близких. Роль ушедшей из жизни в 2019 году Началовой в документальной картине исполнила Марина Орлова.

Как отметила ведущая «Док-Ток» Ксения Собчак, анонсируя посвященные Началовой выпуски, лента расскажет, какую роль в судьбе артистки сыграли ее любимые мужчины. В картине также будут восстановлены события последних дней жизни звезды. В студии передачи выход картины поддержат родители певицы.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. Юлия занималась музыкой с детства, в 90-х принимала участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Широкой публике она запомнилась хитами «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа».

Вечернее шоу «Док-Ток» идет на «Первом канале» с февраля 2020 года. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон сменяют друг друга в разных выпусках. В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс, которые часто не только обсуждаются, но демонстрируются в формате видеореконструкции.

Выпуски «Док-Ток» с фильмом о Юлии Началовой выйдут в эфир 25, 26 и 27 января.