Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой

Яна Троянова отреагировала на заявление Ольги Бузовой о желании занять пост ведущей реалити-шоу «Последний герой», перезапуск которого выходит на канале ТВ-3. Актриса показала в инстаграме кадры со съемок нового сезона проекта, подтвердила, что осталось его ведущей, и высмеяла звезду «Дома 2»:
Вышла встречать новую ведущую. Но ее самолет посадили в Шереметьево. Придется все делать самой! Ну, вы сами напросились! Новый сезон «Последнего героя», Африка, погнали!
Пост Бузовой в соцсети прокомментировала также пресс-служба ТВ-3. Как сообщили представители канала, к тому моменту, как телезвезда сообщила о своей мечте вести шоу о выживании на острове, съемочная группа «Последнего героя» уже высадилась на Занзибаре.
Очередной сезон проекта получил подзаголовок «Последний герой. Чемпионы против новичков», в нем встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей: в команду «Чемпионов» вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им будет противостоять племя телезрителей, отобранных по итогам открытого всероссийского кастинга.
Троянова ведет «Последний герой» с момента его перезапуска в 2019 году. Актриса также снималась в фильмах «Волчок», «Жить», «Кококо», «Небесные жены луговых мари», «Страна ОЗ». Широкая популярность пришла к ней после главной роли в сериале «Ольга».
Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата, придуманного в 1990-х. По правилам проекта, участники оказываются на необитаемых островах и состязаются между собой в составе двух команд, пока их не объединяют в одно племя. В конце остается только один победитель, который получает главный приз и звание последнего героя.