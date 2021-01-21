Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой

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Вышла встречать новую ведущую. Но ее самолет посадили в Шереметьево. Придется все делать самой! Ну, вы сами напросились! Новый сезон «Последнего героя», Африка, погнали! Яна Троянова

Пост Бузовой в соцсети прокомментировала также пресс-служба ТВ-3. Как сообщили представители канала, к тому моменту, как телезвезда сообщила о своей мечте вести шоу о выживании на острове, съемочная группа «Последнего героя» уже высадилась на Занзибаре.

Очередной сезон проекта получил подзаголовок «Последний герой. Чемпионы против новичков», в нем встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей: в команду «Чемпионов» вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им будет противостоять племя телезрителей, отобранных по итогам открытого всероссийского кастинга.