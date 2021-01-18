Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 января 2021, Газета.Ruновость

«Ералаш» может закрыться после смерти Грачевского

Один из создателей киножурнала, режиссер Геннадий Курлаев отметил, что в проекте «все держалось» на Борисе Грачевском
Борис Грачевский | Источник: Legion-Media.ru

Киностудия «Ералаш» может закрыться после смерти художественного руководителя киножурнала Бориса Грачевского. Об этом «Газете.Ru» рассказал режиссер и сценарист проекта Геннадий Курлаев, подчеркнув, что создание сюжетов «держалось исключительно» на Грачевском. Он отметил:

Новость
Памяти Бориса Грачевского: яркие цитаты о детях, юморе и жизни
Борис Юрьевич всегда лично утверждал сценарии и принимал монтаж готовых сюжетов. Утверждал музыку и мультипликацию. Все держалось исключительно на нем. Теперь «Ералаш» как киностудия закроется.

Ранее стало известно, что Грачевский перед смертью начал работу над созданием сериала для подростков: была отснята пилотная серия. В киностудии рассказали, что после ухода худрука «Ералаша» новый проект вряд ли продолжат развивать.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный тест на коронавирус и находился на лечении в больнице. 

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» выходит с 1974 года. В разное время в нем снимались Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Александр Головин, Леонид Ярмольник, Михаил Пуговкин, Сергей Безруков, Филипп Киркоров.

7.8
Ералаш
1974/Россия, СССРкомедиядетский
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Борис Грачевский
Ералаш
Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре»
Памяти Бориса Грачевского: яркие цитаты о детях, юморе и жизни
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому
Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский
На 76-м году жизни умер исполнитель роли Бобы Фетта
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Умер актер Борис Плотников
Актер Дэвид Проуз умер на 86-м году жизни
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
«Он сделал из меня актера»: Певцов и другие скорбят по Виктюку
В Москве овациями проводили Армена Джигарханяна
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
«Юмор осиротел»: друзья и коллеги вспоминают Михаила Жванецкого
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери
Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова
Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»
Продюсер рассказал о будущем «Ворониных» после смерти Клюева
Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон
Умерла итальянская актриса Франка Валери
Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром»
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Тело пропавшей без вести актрисы Наи Риверы нашли в озере
Умерла жена Джона Траволты
33-летняя звезда сериала «Лузеры» пропала без вести
Памяти Эннио Морриконе: 8 бессмертных мелодий из фильмов
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
Умерла режиссер популярных сериалов с Уизерспун и Энистон
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
«Я очень счастливый человек»: какой мы запомним Галину Волчек
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Умерла автор песни из «Друзей»
Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»
Умер актер из сериала «Друзья»
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Васильева, Эрнст, Ширвиндт простились с Марком Захаровым
Новые трейлеры
Аферистка
Дублированный трейлер
Белый снег
Трейлер
Дикая парочка
Дублированный трейлер
Блаженство
Трейлер (англ.)
Кларисса
Трейлер (англ.)
Афера Оливера Твиста
Дублированный трейлер
Сквозь снег
Трейлер (англ.)
Малкольм и Мари
Трейлер (рус.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Мама подарила не тот подарок... 177
Для улыбки в начеле недели 145
Как реагировать на зависть близких 118
надоело, ничего не ест! 111
Hi-Tech
Почему ночью Земля нагревается быстрее, чем днем Неожиданное открытие
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь