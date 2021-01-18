«Ералаш» может закрыться после смерти Грачевского

Борис Грачевский | Источник: Legion-Media.ru

Киностудия «Ералаш» может закрыться после смерти художественного руководителя киножурнала Бориса Грачевского. Об этом «Газете.Ru» рассказал режиссер и сценарист проекта Геннадий Курлаев, подчеркнув, что создание сюжетов «держалось исключительно» на Грачевском. Он отметил:

Борис Юрьевич всегда лично утверждал сценарии и принимал монтаж готовых сюжетов. Утверждал музыку и мультипликацию. Все держалось исключительно на нем. Теперь «Ералаш» как киностудия закроется.

Ранее стало известно, что Грачевский перед смертью начал работу над созданием сериала для подростков: была отснята пилотная серия. В киностудии рассказали, что после ухода худрука «Ералаша» новый проект вряд ли продолжат развивать.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный тест на коронавирус и находился на лечении в больнице.