Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу

Давид Манукян, известный также под псевдонимом Dava M, активно готовится к участию в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Блогер опубликовал в сети ролик, снятый на Мальдивах, где он отдыхает с возлюбленной Ольгой Бузовой, и показал, как тренируется перед стартом конкурса.
До отъезда в отпуск Dava M соблюдал строгую диету и выполнял упражнения под руководством своей будущей партнерши Дарьи Палей. Молодой человек отметил:
Я попросил своего тренера и партнершу Дарью Палей, чтобы она меня гоняла не только танцами, но и аэробными нагрузками – пресс, берпи, прыжки и бег. Участие в таком проекте – это для меня вызов.
Как передает пресс-служба канала «Россия 1», Дарья, в свою очередь, подчеркнула, что на расстоянии не может контролировать питание Манукяна, но верит в его грамотный настрой на подготовку к соревнованию. «Как только он вернется в Москву, его снова ждут строгая диета и многочасовые тренировки, я ему спуска не дам!» — сказала Палей.
Кроме Манукяна, звездными участниками нового сезона шоу «Танцы со звездами» будут, в частности, Сергей Лазарев, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Екатерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов. Кресла жюри займут Николай Цискаридзе, Егор Дружинин, Дарья Златопольская и хореограф проекта «Танцы» Гарик Рудник, ведущим выступит Андрей Малахов.
В шоу «Танцы со звездами» деятели кино и телевидения соревнуются за звание лучшего танцора. Проект стартовал в России в 2006 году. Победителями 11-го сезона, выходившего в эфир в 2020 году, стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Первый выпуск нового сезона шоу выйдет в эфир телеканала «Россия 1» 17 января в 18.00.