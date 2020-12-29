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29 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Шпица и бойфренд Бузовой снимаются в «Танцах со звездами»

В январе в эфир начнет выходить очередной сезон популярного развлекательного шоу
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Канал «Россия 1» анонсировал старт двенадцатого сезона шоу «Танцы со звездами». Участниками проекта на этот раз станут Сергей Лазарев, Екатерина Шпица, бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян (DAVA M), Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Янина Студилина, Игорь Миркурбанов, Антон Шагин, Дмитрий Лысенков, Евгений Морозов, рэпер Александр ST Степанов. Партнерами звезд на танцполе будут Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечников и другие профессионалы.

Пост ведущего займет Андрей Малахов, а в число членов жюри войдут Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Гарик Рудник. Выбирать победителей вместе с судьями традиционно будут телезрители.

В шоу «Танцы со звездами» деятели кино и телевидения соревнуются за звание лучшего танцора. Проект стартовал в России в 2006 году. Победителями одиннадцатого сезона, выходившего в эфир в 2020 году, стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.

Первый выпуск нового сезона шоу выйдет 17 января в 18.00 на канале «Россия 1».

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
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