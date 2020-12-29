Шпица и бойфренд Бузовой снимаются в «Танцах со звездами»

Пост ведущего займет Андрей Малахов , а в число членов жюри войдут Егор Дружинин , Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе , Гарик Рудник. Выбирать победителей вместе с судьями традиционно будут телезрители.

В шоу «Танцы со звездами» деятели кино и телевидения соревнуются за звание лучшего танцора. Проект стартовал в России в 2006 году. Победителями одиннадцатого сезона, выходившего в эфир в 2020 году, стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.