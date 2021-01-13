Фанаты «Один дома 2» убрали Трампа из фильма

Маколей Калкин и Дональд Трамп в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Поклонники фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» опубликовали в твиттере свою версию эпизода картины, в котором Дональд Трамп показывает герою Маколея Калкина, как пройти в вестибюль отеля Plaza. В ролике фанаты удалили из видео будущего на тот момент президента США и заглушили его реплики: получилось, что теперь Кевин разговаривает буквально с пустым местом.

В комментариях к видео многие пользователи соцсети попросили создателей ленты действительно вырезать сцену с Трампом, а некоторые (вероятно, в шутку) предложили заменить его избранным президентом США Джо Байденом.

Призывы поклонников связаны с беспорядками в Вашингтоне и штурмом здания Капитолия, которые устроили сторонники проигравшего выборы лидера республиканцев.

В фильме 1992 года, сиквеле ставшей культовой ленты Криса Коламбуса «Один дома», Трамп сыграл самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою — потерявшемуся мальчику Кевину (Маколей Калкин) — найти лобби отеля «Плаза» в Нью-Йорке, которым в то время владел будущий американский лидер.