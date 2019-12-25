Трамп прокомментировал участие в фильме «Один дома 2»

Многие каждый год вспоминают о моем камео, особенно в канун Рождества. Мне говорят, особенно дети помладше: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре таким, каким видят в кино. Но это хороший фильм, в котором я был, мягко говоря, моложе, чем сейчас. Для меня стало честью появиться в нем.