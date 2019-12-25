Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
Не сошлись характерами: 15 душевных советских драм про отношения
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
20 сериалов
Давай останемся дома: уютные сериалы для затяжного уикенда

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
25 декабря 2019, РИА Новостиновость

Трамп прокомментировал участие в фильме «Один дома 2»

Американский президент гордится своим камео в продолжении культового фильма
Маколей Калкин и Дональд Трамп в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп во время общения по видеосвязи с военнослужащими назвал честью для себя съемки в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Слова американского лидера транслировал телеканал C-Span:

Многие каждый год вспоминают о моем камео, особенно в канун Рождества. Мне говорят, особенно дети помладше: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре таким, каким видят в кино. Но это хороший фильм, в котором я был, мягко говоря, моложе, чем сейчас. Для меня стало честью появиться в нем.
Дональд Трамп

Трамп добавил, что лента была очень успешной, собрав $365 млн в мировом прокате. «Это честь — быть задействованным в чем-то подобном, всем хочется видеть успех», — подчеркнул президент США.

В фильме 1992 года, сиквеле ставшей культовой ленты «Один дома», Трамп сыграл самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою — потерявшемуся мальчику Кевину (Маколей Калкин) — найти лобби отеля «Плаза» в Нью-Йорке, которым в то время владел будущий американский лидер.

«Один дома» и еще 9 фильмов, в которых вы не заметили Трампа
Поделиться с друзьями!
Смотрите также
79 р.
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Маколей Калкин
Macaulay Culkin
Стало известно, кто снимется в перезапуске фильма «Один дома»
Дональд Трамп
Donald Trump
Бонд, Яга и новогоднее настроение: киноновости недели
Назван любимый новогодний фильм россиян
Трамп показал себя в образе Рокки
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Двойник Питта и бульдог-кинокритик: новости недели
Фильмы «Один дома» и «Ночь в музее» переснимут
Трампу запретили использовать фразы из «Игры престолов»
Тупой и еще тупее: 10 легендарных парочек идиотов из кино
Актеры года и убыточные звезды Голливуда: киноновости недели
Маколея Калкина теперь будут звать Маколей Маколей Калкин Калкин
Дональд Трамп принял Кристиана Бэйла за настоящего Бэтмена
Калкин трижды отказывался сниматься в «Теории большого взрыва»
Райан Рейнольдс может сыграть во взрослой версии «Один дома»
Сталлоне снимет фильм о боксере, который стал прототипом Крида
Терон сыграет журналистку, взявшую интервью у Путина и Трампа
О жизни Трампа могут снять фильм
Маколей Калкин не может смотреть «Один дома», как другие
Трамп пошутил над церемонией вручения премии «Оскар»
Назван самый пересматриваемый фильм
Дональд Трамп собирался сыграть президента в «Акульем торнадо 3»
Сын Трампа обиделся на соцсети из-за шуток про «Сумерки»
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу
Джонни Депп готов сыграть Трампа в комедийном шоу
Звезда «Запаха женщины» рассказал о вырезанной сцене с Трампом
Сара Полсон готова сыграть Дональда Трампа
«Американскую историю ужасов 7» посвятят выборам президента США
Михаил Задорнов готовится к роли Дональда Трампа в больнице
Кира Найтли примет участие в протестном кинопоказе из-за Трампа
Назван фильм, первым показанный в Белом доме при Трампе
Иранская актриса бойкотирует «Оскар» из-за Трампа
Трамп назвал Мэрил Стрип одной из самых переоцененных актрис
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 По Крымскому мосту пошли 'невозможные' поезда
Четырех оперативников СБУ нашли мертвыми на границе с Венгрией
Новости
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
ДиКаприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой
Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»
Акиньшина, Шпица, Куркова: звезды с детьми на премьере в Москве
Назван худший фильм 2019 года
Актер года Петров и загадочный Паттинсон: новости недели
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Кэмерон «в основном» завершил съемки продолжения «Аватара»
Елизавете Боярской — 34: лучшие роли «несовременной» актрисы
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Звезды «Гарри Поттера» воссоединились восемь лет спустя
Холли Берри с синяком под глазом появилась на съемках фильма
Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал из радиоэфира
Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»
46-летняя Порошина станет бабушкой в продолжении «Родителей»
«Звездные войны»: гид для тех, кто ничего не знал или все забыл
Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Безрукова, Горбачева, Карас с сыном на премьере «Звездных войн»
Познера наградят за мужество и профессионализм
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Киноитоги 2019 года
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Миллионер ищет себе фотографа для путешествий за $55 тысяч Соискатель должен иметь хороший смартфон и заграничный паспорт
Дети
59-летний Олег Меньшиков станет отцом в первый раз Жену режиссера заподозрили в беременности
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь