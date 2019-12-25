Трамп прокомментировал участие в фильме «Один дома 2»

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп во время общения по видеосвязи с военнослужащими назвал честью для себя съемки в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Слова американского лидера транслировал телеканал C-Span:
Многие каждый год вспоминают о моем камео, особенно в канун Рождества. Мне говорят, особенно дети помладше: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре таким, каким видят в кино. Но это хороший фильм, в котором я был, мягко говоря, моложе, чем сейчас. Для меня стало честью появиться в нем.
Трамп добавил, что лента была очень успешной, собрав $365 млн в мировом прокате. «Это честь — быть задействованным в чем-то подобном, всем хочется видеть успех», — подчеркнул президент США.
В фильме 1992 года, сиквеле ставшей культовой ленты «Один дома», Трамп сыграл самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою — потерявшемуся мальчику Кевину (Маколей Калкин) — найти лобби отеля «Плаза» в Нью-Йорке, которым в то время владел будущий американский лидер.