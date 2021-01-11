Арман Давлетяров объявил об уходе с «Муз-ТВ»

Я ухожу с работы на «Муз-ТВ», но мои сердце и душа навсегда останутся там.

В своем обращении продюсер назвал «Муз-ТВ» «лучшим музыкальным телеканалом страны». Давлетяров подчеркнул: «Сегодня телеканал находится на своем пике — у него самая высокая доля телесмотрения и лучшие финансовые показатели за все годы существования. <…> Настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону». Свое решение Давлетяров объясняет тем, что, преодолев пятидесятилетний рубеж, он решил «выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям».