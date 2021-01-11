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11 января 2021, Кино Mail.ruновость

Арман Давлетяров объявил об уходе с «Муз-ТВ»

Его преемником стал бывший генеральный директор ТНТ Music
Арман Давлетяров | Источник: Legion-Media.ru

Российский медиаменеджер Арман Давлетяров покидает пост генерального директора канала «Муз-ТВ». Он написал в инстаграме:

Я ухожу с работы на «Муз-ТВ», но мои сердце и душа навсегда останутся там.
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В своем обращении продюсер назвал «Муз-ТВ» «лучшим музыкальным телеканалом страны». Давлетяров подчеркнул: «Сегодня телеканал находится на своем пике — у него самая высокая доля телесмотрения и лучшие финансовые показатели за все годы существования. <…> Настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону». Свое решение Давлетяров объясняет тем, что, преодолев пятидесятилетний рубеж, он решил «выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям».

Арман Давлетяров работал на «Муз-ТВ» с 2008 года, в 2009 году стал музыкальным директором канала и директором музыкальной премии «Муз-ТВ». Пост гендиректора занимал с 2013 года. Теперь на его место назначен Захар Бабин, руководивший каналами ТНТ Music и A-One, сообщает ТАСС.

Напомним, весной 2020 года телеканал «Муз-ТВ» после 20 лет работы покинула Лера Кудрявцева.

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