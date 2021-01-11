Арман Давлетяров объявил об уходе с «Муз-ТВ»

Российский медиаменеджер Арман Давлетяров покидает пост генерального директора канала «Муз-ТВ». Он написал в инстаграме:
Я ухожу с работы на «Муз-ТВ», но мои сердце и душа навсегда останутся там.
В своем обращении продюсер назвал «Муз-ТВ» «лучшим музыкальным телеканалом страны». Давлетяров подчеркнул: «Сегодня телеканал находится на своем пике — у него самая высокая доля телесмотрения и лучшие финансовые показатели за все годы существования. <…> Настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону». Свое решение Давлетяров объясняет тем, что, преодолев пятидесятилетний рубеж, он решил «выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям».
Арман Давлетяров работал на «Муз-ТВ» с 2008 года, в 2009 году стал музыкальным директором канала и директором музыкальной премии «Муз-ТВ». Пост гендиректора занимал с 2013 года. Теперь на его место назначен Захар Бабин, руководивший каналами ТНТ Music и A-One, сообщает ТАСС.
Напомним, весной 2020 года телеканал «Муз-ТВ» после 20 лет работы покинула Лера Кудрявцева.