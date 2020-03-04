Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ»

В Москве прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ». Гостями и участниками стали Ксения Собчак, Александр Ревва, Ольга Бузова, Егор Крид, Валерия, Иосиф Пригожин, Zivert, а также генеральный директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров.
На мероприятии были раскрыты имена звезд, которые проведут церемонию в 2020 году. Так, к Максиму Галкину, Александру Ревве и Ксении Собчак, которые уже имели такой опыт, на этот раз впервые присоединится Ольга Бузова. Собчак отметила:
Я не думаю о том, что уже десять лет ведущая премии «Муз-ТВ» и ветеран сцены — как видим, могут — раз — и одним мазком даже ветерана подвинуть! Поэтому нужно всегда быть в тонусе и не стареть душой. В этом году я так же ответственно отношусь к премии «Муз-ТВ», как и в предыдущие.
В свою очередь, Бузова поделилась эмоциями:
Мне безумно приятно сегодня составлять компанию таким легендарным ведущим премии «Муз-ТВ» <...> Они неоднократно доказывали свое умение работать с аудиторией, держать зрителей в напряжении и талантливо вести церемонию. А я как «глоток свежего воздуха», как «вишенка на торте».
Организаторы объявили и тему премии — «Главное — музыка». Режиссером шоу, которое пройдет в Москве летом, выступит Олег Боднарчук.
Премия «Муз-ТВ» вручается одноименным телеканалом с 2003 года. Имена номинантов станут известны в апреле, тогда же будет дан старт зрительскому голосованию за артистов. Среди звезд, которые ранее вели музыкальный вечер, — Лера Кудрявцева, Михаил Галустян.
Церемония вручения премии «Муз-ТВ 2020» состоится 5 июня в спортивном комплексе «ВТБ Арена».