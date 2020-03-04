Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ»

Я не думаю о том, что уже десять лет ведущая премии «Муз-ТВ» и ветеран сцены — как видим, могут — раз — и одним мазком даже ветерана подвинуть! Поэтому нужно всегда быть в тонусе и не стареть душой. В этом году я так же ответственно отношусь к премии «Муз-ТВ», как и в предыдущие.