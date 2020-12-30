Александрова объяснила, почему почти год отказывалась от ролей

Марина Александрова призналась, что долгое время старалась избавиться от репутации актрисы, играющей исторических персонажей, которая закрепилась за ней после съемок в сериале «Екатерина». В интервью Федору Бондарчуку в программе «Кино в деталях» звезда раскрыла, что долгое время отказывалась от ролей, потому что ее приглашали только в исторические проекты:
Начали приходить одни и те же сценарии с одними и теми же персонажами. И я понимала, что я не хочу работать именно так. <...> И я девять месяцев не снималась. Я жутко мучилась по этому поводу.
Александрова призналась, что ей помог совет мужа, продюсера Андрея Болтенко. Он сказал, что актрисе «не хватает молодежной аудитории» и посоветовал сменить амплуа. После вынужденного перерыва Александрова дождалась подходящего проекта — сериала Петра Буслова и Семена Слепакова «Домашний арест». «Мне очень хотелось показать, что я могу быть и характерной артисткой», — подчеркнула Марина.
Первый сезон сериала «Екатерина» о жизни Екатерины II вышел в 2014 году, в 2017-м драма получила продолжение — «Екатерина. Взлет». Третью часть показали в 2019 году. В сериале также сыграли Юлия Ауг, Александр Яценко, Владимир Меньшов, Константин Лавроненко, Александр Лазарев-младший, Валентина Талызина.
Марина Александрова снималась в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Настя», «All Inclusive, или Все включено», «Мосгаз», «Звезда эпохи», «Псих».