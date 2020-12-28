Петров сыграет Есенина

Александр Петров, Сергей Есенин

По сюжету, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Сергея Есенина из страны Советов. Поэту остается сесть в поезд и доехать до Риги, однако он оказывается вовлечен в цепь неожиданных событий.

Шипенко признался, что после совместной работы с Петровым над «Текстом» ему захотелось продолжить сотрудничество с актером.

Тарелка фильма «Декабрь»

После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Клим Шипенко

Как распределили роли между другими актерами, пока неизвестно. Так, остается только догадываться, кого воплотит в новом фильме Кристина Асмус, которая в середине декабря показала в инстаграме свое фото в неожиданном образе — с короткими темными волосами.

Напомним, широкую популярность Александру Петрову принесли роли в блокбастерах «Притяжение», «Т-34», сериале «Полицейский с Рублевки», а также кинотрилогии «Гоголь», где он, как и в предстоящей картине, играл классика русской литературы.