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28 декабря 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Петров сыграет Есенина

В триллере «Декабрь» появится также Кристина Асмус
Александр Петров, Сергей Есенин

Режиссер и сценарист Клим Шипенко начал работу над триллером под рабочим названием «Декабрь». Лента расскажет о последних днях жизни Сергея Есенина. Роль знаменитого поэта исполняет Александр Петров, также в новом фильме задействованы Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев.

По сюжету, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Сергея Есенина из страны Советов. Поэту остается сесть в поезд и доехать до Риги, однако он оказывается вовлечен в цепь неожиданных событий.

Шипенко признался, что после совместной работы с Петровым над «Текстом» ему захотелось продолжить сотрудничество с актером.

Тарелка фильма «Декабрь»
После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта.
Клим Шипенко

Как распределили роли между другими актерами, пока неизвестно. Так, остается только догадываться, кого воплотит в новом фильме Кристина Асмус, которая в середине декабря показала в инстаграме свое фото в неожиданном образе — с короткими темными волосами.

Напомним, широкую популярность Александру Петрову принесли роли в блокбастерах «Притяжение», «Т-34», сериале «Полицейский с Рублевки», а также кинотрилогии «Гоголь», где он, как и в предстоящей картине, играл классика русской литературы. 

Съемки фильма пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Релиз картины запланирован на конец 2021 – начало 2022 года.

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