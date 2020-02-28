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28 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер про Есенина

Картина расскажет о последних днях жизни поэта
Клим Шипенко

36-летний Клим Шипенко стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». Режиссер фильмов «Текст» и «Холоп» рассказал, что в ближайшее время планирует начать работу над триллером про Сергея Есенина. Лента сфокусируется на последних днях жизни поэта. Постановщик рассказал:

Изучая историю смерти Есенина, наталкиваешься на множество версий. Это очень интересно, мне захотелось снять именно про пять последних дней жизни Есенина, а не делать байопик. Мы с моим отцом изучили все версии и выдвинули свою. Естественно, она отвечает кинематографичности.
Клим Шипенко

По словам Шипенко, картина будет фантасмагоричной. «Будет показано, что он видит, как воспринимает реальность. Это будет такой трип, и все будут хотеть, чтобы он уехал», — отметил режиссер. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Шипенко поделился также свой мечтой. Он признался, что хотел бы стать режиссером нового фильма бондианы:

Я мечтаю снять «Джеймса Бонда», поучаствовать во франшизе. Заглавную песню к Бонду мог бы записать Баста.
Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката. Что касается «Текста» с Александром Петровым, то драма стала лучшей на премии «Золотой орел».

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