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18 декабря 2020, Газета.Ruновость

23 года спустя: Ларс фон Триер снимет третий сезон «Королевства»

Сериал о паранормальных явлениях в датском госпитале выходил на экраны в 1990-х
Кадр из сериала «Королевство»

Ларс фон Триер снимет третий и финальный сезон хоррор-сериала «Королевство», передает Deadline со ссылкой на заявление режиссера и студии Zentropa. Сезон будет состоять из пяти эпизодов. Начало съемок запланировано на 2021 год, детали сюжета пока не раскрываются.

В своем заявлении о новых съемках фон Триер рассуждает о границах и балансе добра и зла, который был нарушен в госпитале, где разворачивается действие сериала.

«Королевство» выходило на экраны с 1994 по 1997 год. Действие шоу развернулось в нейрохирургическом отделении госпиталя в Копенгагене, где происходили странные и необъяснимые события. Премьера нового третьего сезона состоится в 2022 году.

7.1
Королевство
1994/Германия, Дания, Франция, Швеция18+драмафэнтезикомедияужасыдетективный
Моя оценка

Последний фильм датского режиссера, «Дом, который построил Джек», вышел в 2018 году. Постановщик также снял картины «Догвилль», «Мандерлей», «Антихрист», «Меланхолия». Ларс фон Триер — обладатель призов ведущих мировых кинофестивалей, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2000 года за фильм «Танцующая в темноте».

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