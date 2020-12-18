23 года спустя: Ларс фон Триер снимет третий сезон «Королевства»

Ларс фон Триер снимет третий и финальный сезон хоррор-сериала «Королевство», передает Deadline со ссылкой на заявление режиссера и студии Zentropa. Сезон будет состоять из пяти эпизодов. Начало съемок запланировано на 2021 год, детали сюжета пока не раскрываются.
«Королевство» выходило на экраны с 1994 по 1997 год. Действие шоу развернулось в нейрохирургическом отделении госпиталя в Копенгагене, где происходили странные и необъяснимые события. Премьера нового третьего сезона состоится в 2022 году.
Последний фильм датского режиссера, «Дом, который построил Джек», вышел в 2018 году. Постановщик также снял картины «Догвилль», «Мандерлей», «Антихрист», «Меланхолия». Ларс фон Триер — обладатель призов ведущих мировых кинофестивалей, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2000 года за фильм «Танцующая в темноте».