Фильм с Асмус поборется за номинацию на «Золотой глобус»

Всего в «длинный список» вошло 138 картин из 77 стран.

В лонг-листе также представлены ленты, снятые российскими режиссерами в рамках международных проектов, — «Конференция» Ивана И. Твердовского (фильм совместного производства России, Эстонии, Великобритании и Италии) и «Уроки фарси» Вадима Перельмана (совместный проект России, Белоруссии и Германии).