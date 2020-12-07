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7 декабря 2020, Газета.Ruновость

Фильм с Асмус поборется за номинацию на «Золотой глобус»

Помимо «Текста», в лонг-лист престижной премии вошли еще две российские картины
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Три фильма российского производства вошли в лонг-лист претендентов на кинопремию «Золотой глобус» — «Текст» Клима Шипенко с Кристиной Асмус и Александром Петровым, «Спутник» Егора Абраменко с Петром Федоровым и Оксаной Акиньшиной и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой.

Всего в «длинный список» вошло 138 картин из 77 стран.

6.6
Текст
2019/Россия16+драматриллер
Моя оценка

В лонг-листе также представлены ленты, снятые российскими режиссерами в рамках международных проектов, — «Конференция» Ивана И. Твердовского (фильм совместного производства России, Эстонии, Великобритании и Италии) и «Уроки фарси» Вадима Перельмана (совместный проект России, Белоруссии и Германии).

Уроки фарси
2020/Россия, Беларусь, Германиядрама
Моя оценка

Список картин, попавших в номинацию, огласят 3 февраля 2021. 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус 2021» пройдет 28 февраля.

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