Фильм с Асмус поборется за номинацию на «Золотой глобус»

Три фильма российского производства вошли в лонг-лист претендентов на кинопремию «Золотой глобус» — «Текст» Клима Шипенко с Кристиной Асмус и Александром Петровым, «Спутник» Егора Абраменко с Петром Федоровым и Оксаной Акиньшиной и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой.
Всего в «длинный список» вошло 138 картин из 77 стран.
В лонг-листе также представлены ленты, снятые российскими режиссерами в рамках международных проектов, — «Конференция» Ивана И. Твердовского (фильм совместного производства России, Эстонии, Великобритании и Италии) и «Уроки фарси» Вадима Перельмана (совместный проект России, Белоруссии и Германии).
Список картин, попавших в номинацию, огласят 3 февраля 2021. 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус 2021» пройдет 28 февраля.