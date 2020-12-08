Чиповская высказалась об откровенных съемках Асмус в «Тексте»

Анна Чиповская прокомментировала откровенные сцены с участием героини Кристины Асмус в триллере «Текст». В интервью для онлайн-шоу Лауры Джугелии «Люди говорят» актриса призналась, что не видит себя в настолько смелом эпизоде:
Я никогда не смогла бы сделать подобного. Я считаю, что это какой-то героический поступок.
Чиповская отметила, что постельные сцены в кино, вопреки расхожему мнению, снимать непросто.
«Это все снимается ужасно трудоемко, не сказать, что приятно. Снять любую постельную сцену — это кропотливый труд», — пояснила она. Актриса добавила, что в принципе не взялась бы за роль, которую в «Тексте» исполнила Асмус. По мнению Чиповской данный фильм — это «две мужские роли»:
Взялась бы я за эту роль при наличии такого драматургического материала для женской роли? Нет, не взялась бы. Потому что там нечего играть. Девочке там нечего играть. Это все-таки кино для двух [мужчин].
Фильм «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского с Кристиной Асмус, Александром Петровым и Иваном Янковским в главных ролях вышел в 2019 году. Звезда снималась в откровенных сценах, из-за чего в сети затем разгорелся скандал.
Анна Чиповская — российская актриса театра и кино. Снималась в фильмах и сериалах «Без границ», «Маша», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Комета Галлея», «Псих», «Пекарь и красавица», «Взаперти».