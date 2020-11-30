Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез

На «Первом канале» вышел новый выпуск шоу «Ледниковый период». На этот раз участники выступали под отечественные хиты последних лет. Оксана Домнина и Вольфганг Черни подготовили номер под песню «Экспонат» группы «Ленинград», в выступлении Алексея Тихонова и Ирины Пеговой прозвучала композиция «Опять метель» Аллы Пугачевой, а Ольга Бузова откаталась на льду под собственный трек «Люди не верили».
Номер Регины Тодоренко и Романа Костомарова под песню Пелагеи «Тропы» произвел большое впечатление на судей. Татьяна Навка поделилась впечатлениями:
Когда вы выступали, я думала, что Регина катается прямо как Навка. Но когда Регина в конце запела, я подумала: «Нет, я так не могу!»
Судьями выпуска, кроме Навки, были Дмитрий Борисов, Елена Исинбаева, Александр Панайотов, Татьяна Тарасова. Если работа Регины Тодоренко покорила жюри, то супруг телеведущей Влад Топалов покинул проект. После шоу звезда «Орла и решки» призналась, что расстроилась из-за неудачи мужа и его партнерши Елены Ильиных. «Я была уверена, что пара #ТопаловИльиных дойдут до финала. Но, как говорит мой Владислав Михайлович, "не надо делать драму"», — написала в инстаграме Регина.
По итогам выпуска в зоне вылета оказались сразу три пары: Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, Мария Петрова и Дмитрий Сычев, Татьяна Волосожар и Евгений Пронин.
«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.