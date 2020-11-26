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26 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Назван величайший актер XXI века

Рейтинг составили кинокритики газеты The New York Times
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Газета The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века. Топ артистов выбрали ведущие кинокритики издания Манола Даргис и А.О. Скотт. «Этот список точно субъективный и, вероятно, скандальный из-за некоторых упущений», — уточняется в подводке к материалу.

Первую строчку в рейтинге занял американский актер Дензел Вашингтон. Скотт высказался о лидере:

Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней.
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В тройку лидеров также вошли француженка Изабель Юппер и британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис, получивший три «Оскара» (за роли в фильмах «Линкольн», «Нефть», «Моя левая нога»). На четвертое место критики поставили канадского актера Киану Ривза, за ним идет «трудолюбивая Николь Кидман».

В списке, кроме того, оказались корейские актеры Сон Кан Хо («Паразиты») и Ким Мин Хи («Служанка»). Помимо всех перечисленных, критики включили в рейтинг китаянку Чжао Тао («Пепел – самый чистый белый»), итальянца Тони Сервилло и еще одну француженку Катрин Денев.

Попали в список также актеры Тильда Суинтон, Уиллем Дефо, Мелисса МакКарти, Майкл Б. Джордан, Хоакин Феникс, Джулианна Мур. Замкнули топ-25 Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь.

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