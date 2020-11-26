Назван величайший актер XXI века

Газета The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века. Топ артистов выбрали ведущие кинокритики издания Манола Даргис и А.О. Скотт. «Этот список точно субъективный и, вероятно, скандальный из-за некоторых упущений», — уточняется в подводке к материалу.
Первую строчку в рейтинге занял американский актер Дензел Вашингтон. Скотт высказался о лидере:
Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней.
В тройку лидеров также вошли француженка Изабель Юппер и британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис, получивший три «Оскара» (за роли в фильмах «Линкольн», «Нефть», «Моя левая нога»). На четвертое место критики поставили канадского актера Киану Ривза, за ним идет «трудолюбивая Николь Кидман».
В списке, кроме того, оказались корейские актеры Сон Кан Хо («Паразиты») и Ким Мин Хи («Служанка»). Помимо всех перечисленных, критики включили в рейтинг китаянку Чжао Тао («Пепел – самый чистый белый»), итальянца Тони Сервилло и еще одну француженку Катрин Денев.
Попали в список также актеры Тильда Суинтон, Уиллем Дефо, Мелисса МакКарти, Майкл Б. Джордан, Хоакин Феникс, Джулианна Мур. Замкнули топ-25 Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь.