Назван величайший актер XXI века

Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней.