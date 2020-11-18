Михаил Боярский призвал артистов не просить денег у государства

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Артисты, жалующиеся на потерю дохода из-за пандемии, должны найти дополнительный источник заработка, но не ждать помощи от государства. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ру» высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская, — все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно — это уже его проблемы. Но просить — ни в коем случае. Михаил Боярский

Артист добавил, что спокойно относится к тому, что пандемия внесла свои коррективы в работу представителей шоу-бизнеса. «Мы богатыми не были и привыкать не стоит», — добавил Боярский.

По словам актера, он не принял бы государственной поддержки.

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Не могу себе позволить такой роскоши. Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит — пошел бы водить машину. Михаил Боярский

На тяжелое положение, в котором оказались артисты из-за связанных с коронавирусом ограничений и резкого падения доходов, ранее обращал внимание Лев Лещенко. Также на проблему указывал заслуженный артист РФ Валерий Меладзе. Певец напомнил, что большинство музыкантов лишились возможностей для заработка после отмены выступлений и призвал артистов отказаться от съемок в новогодних развлекательных передачах.