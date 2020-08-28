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28 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Названо имя нового соведущего Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись»

Стало известно, кто заменит Оскара Кучеру на передаче
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фотографий

В новом сезоне развлекательного ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ соведущим Леры Кудрявцевой станет Александр Колтовой, известный зрителям канала по программе «ДНК». Журналист заменит Оскара Кучеру, который вел передачу с момента ее основания, но ранее покинул проект и телеканал. Кудрявцева отметила:

Появление нового ведущего, конечно, всегда отражается на проекте, особенно когда речь идет о популярных программах. С Александром Колтовым мы уже вели вместе несколько выпусков, и могу сказать, что работать с ним мне приятно и комфортно.
Валерия Кудрявцева

Ведущая добавила, что у Колтового есть собственная позиция по многим вопросам, которая не всегда совпадает с ее. «Но я думаю, что обновление нашей программе точно не повредит, и в новом сезоне мы вновь порадуем зрителей яркими историями», – подытожила Кудрявцева.

Колтовой, который ранее уже заменял Кучеру в шоу, когда тот был занят на съемках, рассказал, что предложение вести «Звезды сошлись» на постоянной основе стало для него приятным сюрпризом. Журналист также раскрыл, какую тактику выберет для работы в шоу:

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Я никогда не был и не являюсь частью богемной тусовки, и, видимо, поэтому руководство остановило свой выбор на мне. Я в свою очередь постараюсь немного приземлить звездные споры до нашего земного понятного уровня, чтобы зрителям канала НТВ было интереснее наблюдать за происходящим в студии.

Телешоу «Звезды сошлись» выходит на телеканале НТВ с 2017 года. Участниками передачи становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, ведущие, а темами — самые скандальные и актуальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса. Гости студии откровенно рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах. В программе возникают острые дискуссии и открываются тайны, которые артисты хранили годами.

2.8
Звезды сошлись
2017/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

Первый выпуск шоу «Звезды сошлись» с Колтовым в роли ведущего выйдет на НТВ 30 августа в 20.10.

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