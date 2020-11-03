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3 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Актер «Игры престолов» рассказал о худшем дне съемок сериала

Иван Реон сыграл одного из главных злодеев шоу
Иван Реон в сериале «Игры престолов»

Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Болтона в сериале «Игра престолов», назвал сцену с изнасилованием худшим днем в своей карьере. Об этом сообщает газета Metro.

Артист, сыгравший одного из главных злодеев шоу, признался, что всем тяжело дались съемки эпизода, в котором его персонаж после свадьбы с Сансой Старк решает ее изнасиловать в брачную ночь и при этом просит Теона Грейджоя наблюдать за этим. По словам Реона, это «было ужасно». Он добавил:

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Никто не хотел этого делать, но если вы хотите рассказать историю, вы должны сделать это правдиво.

Он отметил, что эту сцену было очень тяжело смотреть, но в ней показаны ужасные вещи, которые случаются в жизни.

«Когда ты на экране отрезаешь кому-то палец, ты на самом деле не видишь этого, ты видишь кусок пластика. Мы просто играем, это не по-настоящему. После такого очень тяжело справиться с подобными сценами, где ты сталкиваешься с реальной ситуацией. Это был ужасный, ужасный день», — заявил Реон.

«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В шоу играли Кит ХарингтонЛина ХидиЭмилия КларкСофи ТернерПитер Динклэйдж и другие.  В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается угроза от потусторонней расы.

8.6
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
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