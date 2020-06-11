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11 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Воробьев рассказал об особенностях работы в Голливуде

Актер и музыкант раскрыл подробности работы над сериалом Netflix «Космические войска»
Алексей Воробьев в сериале «Космические войска»

Российский актер и певец Алексей Воробьев исполнил одну из ключевых ролей в новом американском сериале «Космические войска» платформы Netflix. В интервью «Московскому комсомольцу» он рассказал об особенностях съемок:

Съемки в Голливуде — это в первую очередь жесткая дисциплина и точная специализация: каждый знает до мелочей, за что отвечает. И никто не имеет права никому ни в чем «помогать» — каждый занят только своим непосредственным делом.
Алексей Воробьев

Актер также поделился подробностями работы с партнерами по площадке — Стивом Кареллом и Джоном Малковичем. По словам Воробьева, он получил ценный опыт и огромное удовольствие от сотрудничества:

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Воробьев показал себя на съемках сериала со звездами Голливуда
Получаешь колоссальный опыт, когда наблюдаешь, как работает Карелл, потому что он высочайший профессионал комедийного жанра. Очень интересно видеть, как с каждым следующим дублем он меняет рисунок и начинает добавлять маленькие детали к сцене и к своему персонажу, что позволяет и мне реагировать и отыгрывать по-другому.

Говоря о Малковиче, Воробьев отметил, что актер всегда тщательно готовится к роли. «Всегда со сценарием, делает массу пометок и в кадре предельно точен в каждом дубле», — пояснил Алексей.

Комедийное шоу «Космические войска» рассказывает о создании нового вида вооруженных сил — космических войск. Руководит операцией в США генерал Марк Нейрд (Стив Карелл), помогает ему главный научный советник проекта Адриан Мэллори (Джон Малкович), а правильный имидж создает циничный PR-менеджер Тони Скарапидуччи (Бен Шварц). Воробьев сыграл в сериале наблюдателя от России Юрия «Бобби» Телатовича. Сценаристом и продюсером «Космических войск» выступил создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс.

7.5
Космические войска
2020/США16+комедия
Моя оценка

Отметим, что Воробьев ранее снимался в одной из основных ролей в другом американском сериале — «Нереально».

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