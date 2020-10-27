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27 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова

Народный артист ушел из жизни в 2018 году
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Дмитрий Певцов посвятил два поста в инстаграме народному артисту РСФСР Николаю Караченцову, который скончался в 2018 году.

В годовщину смерти легендарного актера коллега разместил в инстаграме его фото и написал:

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Уже два года… Царствие небесное рабу божьему Николаю.
Дмитрий Певцов

Именно Певцов, напомним, в 2005 году принял у Караченцова роль графа Резанова в спектакле «Ленкома» «Юнона и Авось» после того, как народный артист попал в серьезное ДТП и не смог вернуться к актерской деятельности.

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года после продолжительной болезни, не дожив один день до своего 74-летия. Артист снимался в фильмах «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Остров сокровищ», «Ловушка для одинокого мужчины», «Благочестивая Марта», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Криминальный квартет».

Смотрите фотогалерею лучших ролей Николая Караченцова

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