Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова

Дмитрий Певцов посвятил два поста в инстаграме народному артисту РСФСР Николаю Караченцову, который скончался в 2018 году.
В годовщину смерти легендарного актера коллега разместил в инстаграме его фото и написал:
Уже два года… Царствие небесное рабу божьему Николаю.
Именно Певцов, напомним, в 2005 году принял у Караченцова роль графа Резанова в спектакле «Ленкома» «Юнона и Авось» после того, как народный артист попал в серьезное ДТП и не смог вернуться к актерской деятельности.
Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года после продолжительной болезни, не дожив один день до своего 74-летия. Артист снимался в фильмах «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Остров сокровищ», «Ловушка для одинокого мужчины», «Благочестивая Марта», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Криминальный квартет».