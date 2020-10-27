Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова

В годовщину смерти легендарного актера коллега разместил в инстаграме его фото и написал:

Именно Певцов, напомним, в 2005 году принял у Караченцова роль графа Резанова в спектакле «Ленкома» «Юнона и Авось» после того, как народный артист попал в серьезное ДТП и не смог вернуться к актерской деятельности.