Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде

Алексей Воробьев рассказал, что получил новую роль в Голливуде. Актер и певец опубликовал в инстаграме фото, на котором держит в руках большую папку — вероятно, со сценарием. Он отметил:
Новая роль в большом голливудском проекте. Волнение и радость от того, что мечты сбываются, если долго и упорно работать над ними.
Подробностей нового проекта артист не раскрыл. Возможно, звезда «Деффчонок» получил роль, на которую пробовался в сентябре. Тогда он показал себя в инстаграме с сединой в волосах:
Отметим, что Воробьев не впервые снимается в США. Ранее он вместе со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем появился в ситкоме Netflix «Космические войска». Также Алексей играл в американской многосерийной драме «Нереально».
Алексей Воробьев — российский актер и музыкант. В 2011 году он представлял Россию на «Евровидении». Зрителям он известен, прежде всего, по сериалу «Деффчонки». Помимо этого, на счету Воробьева — роли в фильмах «Новогодняя sms-ка», «Сокровища О.К.», «Любовь с ограничениями».