Хмельницкая почтила память Марьянова и рассказала о книге о нем

Алена Хмельницкая почтила память Дмитрия Марьянова, ушедшего из жизни в октябре 2017 года. Актриса выложила в инстаграме кадры из фильма «Мираж», в котором снималась вместе с коллегой, и рассказала о новой книге о Марьянове.