Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
16 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Хмельницкая почтила память Марьянова и рассказала о книге о нем

Актер ушел из жизни в 2017 году

Алена Хмельницкая почтила память Дмитрия Марьянова, ушедшего из жизни в октябре 2017 года. Актриса выложила в инстаграме кадры из фильма «Мираж», в котором снималась вместе с коллегой, и рассказала о новой книге о Марьянове.

Во время загрузки произошла ошибка.
Три года… Димка… Светлая тебе память! Помним! Как хорошо, что вышла «Книга памяти Дмитрия Марьянова»!
Алена Хмельницкая

Книгу о Марьянове написала актриса Инга Ильм, основываясь на рассказах и воспоминаниях родных и друзей Дмитрия. Издание будет размещено в интернете в свободном доступе.

Дмитрий Марьянов — советский и российский актер театра и кино. Снимался в фильмах и сериалах «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Графиня де Монсоро», «День радио», «И падает снег…», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Игра в правду». Актер скоропостижно скончался на 48-м году жизни.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Марьянов
Мираж
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Алена Хмельницкая
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Асмус пожаловалась на почти круглосуточные съемки в новом шоу
Дуэйн Джонсон снова стал самым популярным актером в соцсети
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»
Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Дуэйн Джонсон выломал ворота, чтобы успеть на съемки
Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило
Любовь Аксенова показала пугающее фото со съемок
Певцов готов выйти на работу после пневмонии
Джаред Лето показал накачанные для съемок в «Троне 3» мышцы
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу
Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову
Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»
Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб
Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок
Звезды поддержали запущенный Уизерспун коронавирусный флешмоб
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом
Зрители просят вернуть Ивлееву в шоу «Орел и решка»
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу
Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Ученые доказали, что люди выбирают в супруги своих «двойников» Проведенные исследования опровергли теорию о том, что противоположности притягиваются
Дети
В сети появилось первое фото внучки Пугачевой В сети обсуждают прибавление в звездной семье
Леди
Светлана Ходченкова поразила фанатов природной красотой Актриса поразила красотой
Hi-Tech
Во что могли превратиться наши города (фото) Посмотрите, какую футуристическую форму принимала архитектура в XX веке
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь