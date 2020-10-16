Хмельницкая почтила память Марьянова и рассказала о книге о нем

Алена Хмельницкая почтила память Дмитрия Марьянова, ушедшего из жизни в октябре 2017 года. Актриса выложила в инстаграме кадры из фильма «Мираж», в котором снималась вместе с коллегой, и рассказала о новой книге о Марьянове.
Три года… Димка… Светлая тебе память! Помним! Как хорошо, что вышла «Книга памяти Дмитрия Марьянова»!
Книгу о Марьянове написала актриса Инга Ильм, основываясь на рассказах и воспоминаниях родных и друзей Дмитрия. Издание будет размещено в интернете в свободном доступе.
Дмитрий Марьянов — советский и российский актер театра и кино. Снимался в фильмах и сериалах «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Графиня де Монсоро», «День радио», «И падает снег…», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Игра в правду». Актер скоропостижно скончался на 48-м году жизни.