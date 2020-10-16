11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино

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Старшая дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя продолжает карьеру в кино. 11-летняя Анна успешно прошла кастинг и получила роль в фильме Натальи Кончаловской «Первый снег».

Девочка призналась, что не надеялась на то, что ее отберут:

Когда я ехала на пробы по этому фильму, я очень волновалась и была уверена, что меня не возьмут. Но меня взяли! Я была безумно счастлива.

Накануне у Пересильд прошел первый съемочный день, и, по словам девочки, на площадке ее окружили заботой и вниманием. Анна пожаловалась на непростые съемки, но осталась довольна результатом. «У меня в кадре закрывались глаза... В конце моего съемочного дня, сразу же, как только я вышла из кадра, меня начали поздравлять и подарили невероятной красоты букет», — сообщила она.

Анна ранее уже снималась в кино. Так, она вместе с мамой появилась в ленте «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко. Младшая сестра Анны, Мария, тоже пробовала себя на съемках: ранее девочка получила роль в фильме Учителя «Цой».