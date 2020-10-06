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6 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Аксенова и Майор Гром: презентация ожидаемого фильма по комиксам

В рамках онлайн-фестиваля Comic Con Russia авторы и актеры крупного российского кинопроекта раскрыли подробности его съемок и объявили дату премьеры

В Москве прошла презентация полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого по серии комиксов издательства Bubble. Главный герой приключенческого экшена — принципиальный и неподкупный майор полиции Игорь Гром. Он ведет непримиримую войну с криминалом в альтернативном Санкт-Петербурге и однажды сталкивается с действительно сильным противником — загадочным Чумным доктором. Неизвестный в черном плаще и остроносой маске вершит правосудие и «очищает город от чумы»: убивает богачей, которым удалось откупиться от наказания за свои преступления.

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Предыстория, актеры и герои

Первая экранизация комиксов об Игоре Громе — короткометражная лента «Майор Гром» — увидела свет в 2017 году. Затем был анонсирован полный метр, но с новыми актерами и съемочной группой, а после этого продюсеры долгое время не раскрывали детали проекта. В октябре 2019 года стало известно, что работа над картиной идет полным ходом, а в мае 2020 года зрителям показали первый трейлер.

Воплощать на экране нового героя предстоит пока малознакомому зрителям актеру Тихону Жизневскому, а вот главный женский образ — журналистки и блогера Юлии Пчелкиной — достался Любови Аксеновой, которой пришлось пойти на эксперименты с внешностью ради съемок. Молодого напарника майора, Диму Дубина, играет Александр Сетейкин, в роли миллиардера и создателя социальной сети «Вместе» Сергея Разумовского появится Сергей Горошко, а его верного друга и телохранителя Олега Волкова играет Дмитрий Чеботарев.

Также в проекте заняты Алексей Маклаков, Михаил Евланов, Антон Богданов, Данил Стеклов и многие другие. Режиссером фильма выступает Олег Трофим, ранее снявший успешную музыкальную мелодраму «Лед».

Новая киновселенная?

На презентации в рамках ежегодного фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил онлайн, создатели и исполнители главных ролей рассказали о своих впечатлениях от съемок, работе над персонажами, а также представили эксклюзивный ролик с фрагментами из фильма.

Во время загрузки произошла ошибка.

А во время общения с журналистами раскрыли и другие подробности. В частности, продюсер Михаил Китаев рассказал, что сюжет фильма отличается от оригинального комикса и при этом будет интересен как давним фанатам, так и зрителям, которые не знакомы с первоисточником.

Режиссер Олег Трофим отметил, что съемки длились больше полугода и проходили преимущественно в Санкт-Петербурге. Для постановки динамичных сцен неоднократно приходилось перекрывать центральные улицы города, а для создания атмосферы «комиксного» Петербурга — возводить масштабные декорации.

Майор Гром: Чумной Доктор
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Сам же основатель издательства, автор «Майора Грома», сценарист и продюсер фильма Артем Габрелянов признался, что студия планирует создавать собственную киновселенную, основанную на комиксах Bubble, однако ее судьба будет зависеть от успеха первой полнометражной ленты.

Премьера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» состоится 8 апреля 2021 года.

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